Devisen: USD/CHF vor Rebound?

Der Einkaufsmanagerindex in der Schweiz für das verarbeitende Gewerbe kam am Vormittag mit 58,0 Punkten unterhalb des Vormonatswertes von 59,1, lag aber immerhin deutlich über den Analystenschätzungen von 56,3 Punkten.

Der Schweizer Franken legte unmittelbar nach den besser als erwartet ausgefallenen Daten zunächst leicht zu gegenüber dem Greenback (USD/CHF fällt). Nach einem Tageshoch bei 0,9530 CHF ging es zurück bis auf 0,9510 CHF. Wie ist die mittelfristige Chartsituation einzustufen im Währungspaar?

EMA200 im Fokus

Nach dem kräftigen Rallyschub im 2. Quartal bis zur Parität im Währungspaar korrigierte das Paar in den vergangenen Wochen und Monaten das Gros dieser Aufwärtsbewegung. Hier dürften safe haven flows in den Franken eine größere Rolle gespielt haben.

Nun ist das Währungspaar allerdings an einer interessanten Kreuzunterstützung angekommen: Im Bereich 0,9450/99 CHF befindet sich mit dem Zwischenhoch vom März eine wichtige Horizontalunterstützung im Tageschart. Zudem notiert der viel beachtete EMA200 im Tageschart in diesem Bereich. Entsprechend ist ausgehend vom aktuellen Kursniveau in den kommenden Handelstagen tendenziell der Beginn einer neuen Aufwärtswelle Richtung 0,98 CHF - potenziell deutlich höher - denkbar, vorausgesetzt, die Marke von 0,9450 CHF wird nun nicht wieder per Tagesschluss unterboten.