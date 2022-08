DGAP-Adhoc: Linus Digital Finance AG passt Strategie zur kurzfristigen Rückkehr in Profitabilität an; makroökonomisches Umfeld bedingt Rücknahme der Prognose für 2022; Erreichen der Wachstumsziele für H1/2022

DGAP-Ad-hoc: Linus Digital Finance AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose

Linus Digital Finance AG passt Strategie zur kurzfristigen Rückkehr in Profitabilität an; makroökonomisches Umfeld bedingt Rücknahme der Prognose für 2022; Erreichen der Wachstumsziele für H1/2022



Linus Digital Finance AG passt Strategie zur kurzfristigen Rückkehr in Profitabilität an; makroökonomisches Umfeld bedingt Rücknahme der Prognose für 2022; Erreichen der Wachstumsziele für H1/2022 Berlin, 2. August 2022 - Die Linus Digital Finance AG (LINUS) hat heute mit Blick auf das makroökonomische Umfeld, insbesondere die Unsicherheiten an den Finanzierungs-, Kapital- und Immobilienmärkten, beschlossen, die Unternehmensstrategie mit dem Ziel einer kurzfristigen Rückkehr in die operative Profitabilität anzupassen. Daher wird LINUS Wachstumsinvestitionen in das Online-Marketing, welches auf die Neugewinnung von wohlhabenden Privatkunden abzielt, vorerst reduzieren. In der nahen Zukunft soll der Fokus auf der Zusammenarbeit mit den Bestandskunden sowie dem Ausbau der Investorenbasis bei den hochvermögenden Privatkunden (HNWI), Family Offices und institutionellen Investoren liegen. Zudem soll neuen Privatkunden das digitale Investmentangebot von LINUS verstärkt über B2B2C-Partnerschaften zugänglich gemacht werden. Diese strategische Unternehmensentscheidung geht mit einer kurzfristigen Anpassung der Personalkapazitäten einher. Der sozialverträgliche Personalabbau betrifft 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (entspricht rd. 20 % der Gesamtbelegschaft) insbesondere in den Bereichen Marketing und Sales. Im ersten Halbjahr 2022 hat LINUS den planmäßigem Wachstumskurs bestätigt und Umsätze von EUR 5,4 Mio. erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von 50,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (EUR 3,6 Mio. in H1/2021). Das Investitionsvolumen lag bei EUR 218 Mio. gegenüber EUR 154,4 Mio. in H1/2021 (+ 41,2 %). Die Zahl der qualifizierten Nutzer konnte um 1.120 ausgebaut werden. Aufgrund der Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld ist nach heutiger Einschätzung des Vorstands eine verlässliche Abschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs derzeit nicht mehr möglich oder quantifizierbar. Daher wird die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022, die ursprünglich am 29. April 2022 mit dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht wurde, zurückgenommen. Gleichwohl hält der Vorstand ausdrücklich am grundsätzlichen Wachstumskurs für das Gesamtjahr 2022 fest und erwartet für Umsatz, Investmentvolumen, Co-Investmentvolumen und die Zahl qualifizierter Nutzer ein Wachstum im niedrigen bis hohen zweistelligen Prozentbereich. Kontakt: Frederic Olbert Chief Financial Officer Alexanderstraße 7 10178 Berlin +49 (0) 30 629 3968 10 ir@linus-finance.com 02.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

