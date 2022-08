OTS: Check Point Software Technologies Ltd. / Stabiles Wachstum: Check Point ...

Stabiles Wachstum: Check Point hat seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht San Carlos, Kalifornien (ots) - Check Point blickt zufrieden auf das zweite Quartal zurück, das durch beständiges Wachstum bei den Einnahmen aus Abonnentments geprägt war. Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), veröffentlicht seine Zahlen für das zweite Quartal 2022, das zum 30. Juni endete. Im zweiten Quartal wurde ein Umsatz von 571 Millionen US-Dollar (umgerechnet 560 Millionen Euro) erzielt, ein Anstieg von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn nach US-GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) je verwässerter Aktie lag bei 1,36 US-Dollar im Vergleich zu 1,38 US-Dollar im zweiten Quartal 2021, ein Rückgang von einem Prozent im Jahresvergleich. Der Einzahlungsüberschuss aus dem operativen Geschäft beträgt 212 Millionen US-Dollar gegenüber 264 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Das Umsatzwachstum lässt sich vor allem durch das starke Wachstum von zwölf Prozent bei den Produkt- und Lizenzerlösen sowie von 14 Prozent bei den Einnahmen aus Sicherheitsabonnements erklären. "Wir sind mit unseren Ergebnissen für das zweite Quartal zufrieden. Die Gesamteinnahmen wuchsen um neun Prozent, also mehr als doppelt so schnell wie vor einem Jahr. Dies wurde durch die Stärke bei Produkten und Abonnements getrieben, die einen starken Anstieg von zwölf beziehungsweise 14 Prozent erzielten. Im letzten Quartal haben Cyber-Angriffe um 32 Prozent zugenommen, während fortgeschrittene Angriffe, wie Ransomware, um 59 Prozent zugenommen haben. Das unterstreicht, warum Cyber-Sicherheit so wichtig ist, um unsere Welt am Laufen zu halten. Unsere strategische Vision einer konsolidierten, auf Prävention ausgerichteten Sicherheitsarchitektur ist aktueller denn je, um die heutigen Cyber-Herausforderungen zu bekämpfen.", sagt Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point Software Technologies. Pressekontakt: Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG Auf der Eierwiese 1 82031 Grünwald Tel.: 089 74747058-0 mailto:info@kafka-kommunikation.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/5288422 OTS: Check Point Software Technologies Ltd.