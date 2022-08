Die Stammaktien von Sixt haben sich am Mittwoch mit einem Plus von fast sechs Prozent an die Spitze im SDax gesetzt und dabei von einem positiven Analystenkommentar profitiert. Sie kosten nun mit 125 Euro so viel wie zuletzt Anfang Juni. Gemessen an ihrem Ende Juni markierten Tief seit Februar 2021 haben sie nun schon 31 Prozent gewonnen.

Analyst Christian Obst von der Baader Bank hält ein Investment in Sixt als "einen führenden Mobilitätsanbieter" mittlerweile für attraktiv. In den USA werde der "Fußabdruck" des Autovermieters größer und das sollte neue Investoren anziehen, schrieb er und stufte die Stämme von "Reduce" auf "Add" hoch.

Redaktion onvista/dpa-AFX