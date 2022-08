Trading-Chance Encavis: Das war stark, da kann jetzt einiges gehen!

Werbung

Auf diesen Zug aufzuspringen, wäre eine Überlegung wert. Der sich vornehmlich auf erneuerbare Energien stützende Energieversorger Encavis legte zur Mittagszeit vorläufige Halbjahresergebnisse vor und hob daraufhin die Gesamtjahresprognose an. Und die Branche dürfte zu den ganz wenigen gehören, die auch in einer Rezession gut unterwegs sein können. Eine Trading-Chance Long.

Das waren Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen konnten. Encavis steigerte seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten 2022 zum Vorjahreszeitraum um 39 Prozent, der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) legte um knapp 60 Prozent zu.

Diese Zahlen waren gut genug, um auch den Ausblick für das Gesamtjahr anzuheben. Der Energieversorger peilt beim Umsatz jetzt 420 Millionen Euro an (bislang 380 Millionen), für das EBIT erwartet man nunmehr 185 statt zuvor 166 Millionen Euro, operativ soll der Gewinn pro Aktie jetzt bei 0,55 Euro liegen.

Encavis ist in diesem Umfeld ideal positioniert

Während viele andere Energieversorger Unsicherheiten und hohen Kostendruck durch die problematische Öl- und Gasversorgungslage zu bewältigen haben, ist Encavis mit seiner fast durchweg auf Solar und Wind ausgerichteten Stromerzeugung ideal positioniert, um diesen Problemen nicht nur zu trotzen, sondern ggf. sogar davon zu profitieren. Das haben die Marktteilnehmer zwar grundsätzlich bereits honoriert, indem die Aktie gegen den allgemeinen Markttrend seit Jahresbeginn um die 40 Prozent zulegte, aber:

Das bisherige Rekordhoch wurde Anfang 2021 bei 25,55 Euro erreicht. Ein Jahr, in dem Encavis dann am Ende zwar einen Rekordgewinn erzielte, aber man ist auf dem Weg, den zu überbieten. Und Anfang 2021 gab es weder die unsichere Energie-Versorgungslage noch den Druck auf die Gewinne vieler anderer Branchen, so dass diese Aktie zu den wenigen Gewinnern der Lage gehört und damit die Chance hat, mehr Anleger-Kapital anzuziehen als es damals der Fall war. Was hieße:

Diese Ergebnisse bergen die Chance auf neue Rekordhochs

Grundsätzlich bestünde allemal die Chance, dass die Encavis-Aktie dieses aus 2021 stammende, bisherige Allzeithoch von 25,55 Euro überwindet. Und mit dem Rückenwind der kurz nach 11 Uhr vorgelegten Vorab-Zahlen nebst Prognose-Erhöhung ist man gerade auf dem Weg, die dafür maßgebliche Widerstandszone in Form der Zwischenhochs des Frühjahrs zu überwinden.

Quelle: marketmaker pp4

Natürlich könnte das auch erst einmal zu Gewinnmitnahmen bei dieser MDAX-Aktie führen, der Ausbruch muss nicht in einem Guss ablaufen. Aber die Chance dafür besteht … und angesichts des intakten Aufwärtstrends und der Tatsache, dass die volatile Seitwärtsbewegung der letzten Monate dazu führte, dass die Encavis-Aktie trotz des laufenden, kurzfristigen Aufwärtstrends markttechnisch noch nicht heiß gelaufen ist, wäre hier ein Long-Trade mit einem nicht zu aggressiven Hebel einen Gedanken wert.

Mit einem Hebel von 2,75 auf den Anlauf an das bisherige Hoch setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 13,978 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,75.

Den Stop Loss würden wir zunächst bei 18,50 Euro in der Aktie ansiedeln, also auf Höhe der im Februar etablierten, mittelfristigen Aufwärtstrendlinie. Dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,52 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Encavis lautet MD2HGV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 25,55 Euro

Unterstützungen: 20,90 Euro, 20,17 Euro, 18,80 Euro, 18,50 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Encavis

Basiswert Encavis WKN MD2HGV ISIN DE000MD2HGV4 Basispreis 13,978 Euro K.O.-Schwelle 13,978 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 2,75 Stop Loss Zertifikat 4,52 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.