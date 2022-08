DAX® - S-K-S bleibt der Katalysator

Der DAX® macht das weiterhin sehr gut! Schließlich verteidigen die deutschen Standardwerte die am vergangenen Freitag gerissene Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 13.289 Punkten) mit einer bemerkenswerten Beharrlichkeit. Die gestrigen Kursgewinne sorgen zudem dafür, dass sich das Aktienbarometer weiter von den Hürden in Form des Hochs vom 20. Juli bei 13.399 Punkten bzw. des Durchschnitts der letzten 50 Tage (akt. bei 13.400 Punkten) nach Norden absetzt. Das wichtigste ist aus charttechnischer Sicht derzeit aber zweifelsohne, dass somit die Kursentwicklung seit Juni unverändert als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden kann (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen „Einschnittes“ ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotential von 1.000 Punkten bzw. ein Kursziel im Bereich von 14.400 Punkten. Auf dem Weg in diese Region klopft der DAX® inzwischen an einem ganz wichtigen Etappenziel an. Gemeint sind die alten Ausbruchsmarken bei 13.500/13.800 Punkten, welche bestens mit der Kurslücke auf Wochenbasis bei 13.649/13.750 Punkten harmonieren. Per Saldo entsteht hier die nächste charttechnische Schlüsselzone.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

