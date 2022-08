Eine Rente mit Aktien kann so einfach sein

The Motley Fool · 07.08.2022, 09:09 Uhr

Eine Rente mit Aktien ist im Gespräch. Auch als öffentliches Konstrukt, um klamme Kassen wieder mit Cash zu füllen. Foolishe Investoren wissen jedoch, dass die eigene Vorsorge häufig die bessere oder zumindest sicherere Alternative ist, bei der man langfristig orientiert weiß, worauf man sich eigentlich einlässt.

Allerdings kann die Rente mit Aktien so einfach sein. Vom Ansatz her braucht es womöglich Jahrzehnte, bis man ein ausreichendes Vermögen aufgebaut hat. Aber in der Theorie und vom Anlegen der Grundvoraussetzungen sind eigentlich nur zehn Minuten notwendig. Vielleicht, wenn du ein wenig mehr wissen möchtest, auch ein paar Stunden, ein Tag oder eine Woche. Länger sollte der Weg jedenfalls nicht dauern.

Rente mit Aktien: E(TF) wie einfach

Wenn es um das Thema Rente mit Aktien geht, sollte man sich eines vergegenwärtigen: Man muss sich nicht zwangsläufig als Investor verwirklichen, Geschäftsberichte lesen oder sogar minutiös die Performance seiner Wertpapiere tracken. Es geht bedeutend simpler mit einem einfachen Konstrukt, bei dem man kaufen und möglichst langfristig halten kann: einem ETF.

Die Idee dahinter ist relativ simpel: Wer sich nicht damit beschäftigen mag, welche vermeintliche Top-Aktie gerade ideal in ein diversifiziertes Portfolio passt, der kauft einfach einen breiten Markt. Zum Beispiel den S&P 500, der die 500 größten US-amerikanischen Unternehmen in sich hat. Oder einen Indexfonds auf den MSCI World, der aus 23 Industrienationen 1.600 verschiedene Wertpapiere beinhaltet. Besser noch: Man bespart ihn einfach regelmäßig über einen Sparplan.

Diese zwei Namen sind eigentlich alles, was man braucht: Rente mit Aktien kann einfach sein, indem man eben in einen ganzen Markt investiert und darauf langfristig orientiert eine marktübliche Rendite erzielt. Zwar ist das nicht die beste Entscheidung, die man treffen kann. Aber doch eine, die zumindest in den vergangenen Jahrzehnten eine Rendite im höheren einstelligen Prozentbereich gebracht hat.

Nicht kompliziert denken

Rente mit Aktien sollte im Mindestmaß ein Ziel haben: Man möchte langfristig ein Vermögen aufbauen. Das Mittel der Wahl ist für einige Investoren nur sekundär entscheidend. Konkret bedeute das, sie können sich den Luxus leisten, einfach eine breite Investitionsentscheidung zu treffen.

Wem das zu viel Aufwand ist, dem kann man eigentlich kaum mehr helfen. Deine finanzielle Zukunft kann mit diesem einfachen Ansatz über Jahrzehnte deutlich besser gestaltet werden. Das Einzige, was du benötigst: ein wenig Zeit, Disziplin und regelmäßige Mittel, die du in einen kostengünstigen Indexfonds investierst. Ziemlich simpel, oder?

