Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

Nach dem Rückschlag vom Freitag zeichnen sich im Dax zu Wochenbeginn wieder Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels ein halbes Prozent höher auf 13 642 Punkte. In der vor allem von vielen Quartalsberichten geprägten Vorwoche war der Dax mit 13 792 Punkten zwischenzeitlich auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Juni geklettert. Letztlich war es ihm aber nicht gelungen, seine 100-Tage-Durchschnittslinie zu überspringen. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend.

USA: - DOW IM PLUS; S&P 500 UND NASDAQ 100 IM MINUS - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die Wall Street nur kurzzeitig belastet. Nach anfänglich deutlicheren Verlusten erholten sich die wichtigsten Indizes rasch. Der Dow Jones Industrial drehte sogar in die Gewinnzone und schloss 0,23 Prozent höher bei 32 803,47 Punkten. Nach dem stärksten Juli seit zwölf Jahren, in dem der bekannteste Wall-Street-Index um fast sieben Prozent gestiegen war, zeigte er sich in der ersten Augustwoche damit stabil. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,16 Prozent auf 4145,19 Zähler nach.Der Nasdaq 100 sank um 0,78 Prozent auf 13 207,69 Zähler. Er hatte im Juli allerdings um 13 Prozent zugelegt und baute seine Gewinne in der ersten Augustwoche um 2,0 Prozent aus.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Wochenstart uneinheitlich entwickelt. Während in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss 0,27 Prozent zulegte und seine Gewinne vom Freitag ausbaute, gab die Märkte in China und Hongkong nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone büßte zuletzt rund 0,75 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab rund 0,20 Prozent nach.

DAX 13573,93 -0,65%

XDAX 13629,27 -0,22%

EuroSTOXX 50 3725,39 -0,78%

Stoxx50 3641,20 -0,53%

DJIA 32803,47 0,23%

S&P 500 4145,19 -0,16%

NASDAQ 100 13207,69 -0,78%

RENTEN:

Bund-Future 156,08 +0,09%

DEVISEN: EUROKURS WENIG VERÄNDERT

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0184 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag deutlich höher auf 1,0233 Dollar festgesetzt.

Der Euro hat damit die deutlichen Kursverluste nach der Veröffentlichung eines robusten Arbeitsmarktberichts in den USA am Freitag nicht wettmachen können. Die US-Wirtschaft hatte im Juli überraschend viele Arbeitsplätze geschaffen, was die Spekulation auf eine weitere deutliche Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed verstärkte und dem US-Dollar Auftrieb verlieh.

Darüber hinaus hat ein Mitglied der US-Notenbank Hinweise auf eine weitere starke Zinserhöhung geliefert. Die Fed sei auf dem Weg hin zu einer Eindämmung der Inflation noch lange nicht fertig, sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly am Wochenende in einem Interview.

Im weiteren Montagshandel wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren können.

Euro/USD 1,0183 -0,62%

USD/Yen 135,25 1,99%

Euro/Yen 137,73 1,35%

ROHÖL:

Brent 95,19 +0,27 USD

WTI 89,23 +0,22 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 h Pressecall, 10.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: q.beyond, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen

15:00 DEU: Volkswagen Financial Services, Halbjahreszahlen

17:40 DEU: Alstria Office, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Airbus, Auslieferungs- und Auftragszahlen 07/22

22:15 USA: News Corp, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: PostNL, Halbjahreszahlen

USA: American International Group, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/22

08:00 DEU: Destatis: Inflationsraten und Preisniveaus in Island, Norwegen und der

Schweiz 06/22

08:00 Destatis: Zensus 2022: Wie geht es jetzt weiter? - Veröffentlichung auf

www.zensus2022.de

10:30 EUR: Sentix, Investorvertrauen 08/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/22

