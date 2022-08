Original-Research: PSI Software AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: PSI Software AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software AG Unternehmen: PSI Software AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2022 Empfehlung: Kaufen seit: 08.08.2022 Kursziel: 40,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 06.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Zweites Quartal 2022 bringt rückläufiges Umsatzniveau In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022 musste die PSI Software AG im Bereich der Elektrischen Netze einen stärkeren Rückgang als erwartet hinnehmen. Die Stromnetzbetreiber legen derzeit eine merkliche Investitionszurückhaltung an den Tag. Darüber hinaus nahm das PSI-Management eine Neueinschätzung des Risikos für die Aktivitäten in Russland vor. Darauf basierend erfolgte die Einstellung aller weiteren Geschäfte in Russland und eine Klassifizierung dieses Bereichs als nicht fortzuführende Geschäftsaktivitäten. Dies veranlasste das Management auch zu einer Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2022. In anderen Bereichen verbuchte die Gesellschaft jedoch zahlreiche Neuaufträge, so dass trotz der erwähnten Probleme in 2022 noch ein Umsatzplus von rund 5 Prozent angestrebt wird. Auch das Betriebsergebnis wird derzeit immer noch 5 bis 10 Prozent über dem Vorjahreswert gesehen. Dieses Ziel erachten wir zwar als ambitioniert, angesichts der guten Auftragslage aber als erreichbar. Mit einem Auftragsbestand von 188 Mio. Euro ist die PSI Software AG gut für den weiteren Geschäftsverlauf in 2022 gerüstet. Auch wenn das Russlandgeschäft zukünftig entfällt, bieten sich dem Unternehmen gute Geschäftschancen in anderen Gasexportregionen. Einen Boom erfährt derzeit die Stahlbranche, wovon die Gesellschaft nun ebenfalls zeitverzögert profitiert. Zudem investiert die Gesellschaft im Bereich Energiemanagement weiter in die Umstellung der Produktlinien auf die PSI-Plattform. Davon versprechen wir uns in Zukunft auch in diesem Segment deutlich höhere Margen. Im Segment Produktionsmanagement lag die Marge im ersten Halbjahr 2022 bei immerhin gut 14 Prozent. Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sind wir für die weitere Entwicklung der PSI Software AG unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei werden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt. Auch wenn dies aktuell zu Belastungen führt, schafft die Bereinigung der Aktivitäten in Russland Planungssicherheit für die weitere Entwicklung. Deshalb sehen wir 2022 nun als Übergangsjahr, von dem aus das Unternehmen wieder zu stärkerem Wachstum aufbrechen kann. Die Rücknahme der Gewinnerwartungen führte auch zu einer leichten Anpassung unseres Kursziels auf 40,00 Euro. Dabei empfehlen wir aber unverändert, die Aktie der PSI Software AG zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24771.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °