Trading-Chance Evotec: „Evening Star“ an einer entscheidenden Hürde

Am Donnerstag werden die Quartalsergebnisse des deutschen Biotech-Unternehmens Evotec vorgelegt und dabei auch der Ausblick auf das Gesamtjahr aktualisiert. Im Vorfeld hat die Aktie vom Jahrestief im Mai aus gerechnet bis zu 47 Prozent zugelegt. Aber am Freitag entstand ein bärischer „Evening Star“ – und das ausgerechnet an einer markanten Widerstandslinie. Eine Trading-Chance Short.

Evotec ist ein außerordentlich erfolgreiches Biotech-Unternehmen, das seit Jahren konstant wachsende Umsätze erzielt, basierend auf klug gewählten Partnerschaften mit großen Biotech- und Pharmaunternehmen und geschickten Zukäufen. Mittelfristig ist das eine Aktie mit viel Potenzial. Kurzfristig aber reagiert der Kurs bisweilen selbst auf die kleinste Irritation extrem. Warum?

Umsätze in ruhigem Fahrwasser, aber stets schwere See bei den Gewinnen

Evotec ist eine Aktie, in der sich traditionell viele sehr kurzfristig und rein charttechnisch orientierte Trader tummeln, obwohl man eine solche Aktie vor allem als langfristiges Investment sehen müsste. Und solche Trader sind mit dem Ein- und Ausstieg schnell bei der Hand. Hinzu kommt, dass die Entwicklung des Gewinns außerordentlich unstet ist.

Das liegt daran, dass die Zahlungen, die sich aus den Kooperationen mit anderen Unternehmen ergeben, auf Forschungserfolgen basieren, die sich nicht mit dem Kalender vorhersagen lassen. Mal kommt viel herein, mal weniger. Darüber hinaus investiert Evotec viel in den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und kauft, wo sich gute Gelegenheiten bieten, auch mal ein Unternehmen hinzu. Dadurch bewegen sich die Gewinne natürlich im Zickzack … was viele Trader dann entweder begeistert oder enttäuscht, die den mittel- und langfristigen Horizont, den man hier haben müsste, eben nicht haben. Was bedeutet:

Es ist eher die Regel als eine Ausnahme, dass die Vorlage von Bilanzergebnissen zu immenser Volatilität führt. Was auch bedeutet: Ein Trade im Vorfeld der Zahlen ist hoch spekulativ, egal, ob der Long oder Short ausgerichtet wäre, und daher nur für Akteure mit Freude am Risiko!

Im Vorfeld gekauft und jetzt kalte Füße bekommen?

Für einen solchen bewusst ins Risiko gehenden Trade würde sich jetzt die Short-Seite anbieten, weil Evotec seit den letzten Quartalszahlen am 11. Mai massiv zugelegt hat. Damals sackte die Aktie durch, nur einen Tag später markierte sie das bisherige Jahrestief bei 20,16 Euro. Wenn man in der Spitze seither fast 50 Prozent auf den Kurs aufgesattelt hat, ohne dass es zwischenzeitig zu neuen Fakten seitens Umsatz und Gewinn kam, liegt das Risiko jetzt bei den Bullen. Und so, wie sich der Chart jetzt präsentiert, bekommen die gerade kalte Füße.

Quelle: marketmaker pp4

Denn ausgerechnet auf Höhe des April-Hochs (29,20 Euro), der letzten Widerstandslinie unterhalb der 200-Tage-Linie (30,63 Euro) hat die Aktie ihre jüngste Rallye abrupt gestoppt. An dieser Linie bildete sich ein sogenannter „Shooting Star“ aus, der, wenn danach eine rote Kerze folgt, eine bärische Aussage hat. Zudem bilden die weiße Kerze des Mittwochs, der Shooting Star des Donnerstags und die lange rote Kerze des Freitags zusammen einen potenziell bärischen „Evening Star“. Und das auch noch, während der RSI-Indikator aufgrund der Vehemenz der vorherigen Käufe in die überkaufte Zone gelaufen war.

Aber es bleibt dennoch ein Trade für Risikofreudige, denn die Bilanz des Donnerstags kann diese bärische Vorlage in einen Selloff übergehen lassen, muss es aber nicht. Starke Zahlen könnten das Bild auf den Kopf stellen. Hinzu kommt, dass man wegen der bekannt hohen Volatilität der Aktie keinen zu engen Stop Loss ansetzen sollte. Konkret:

Vor den Quartalszahlen hochspekulativ: Nur für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 37,950 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,72. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Evotec lautet SN7UW4.

Den Stop Loss würden wir bei 32,00 Euro in der Aktie ansiedeln, mit einem die Volatilität berücksichtigenden Sicherheitsabstand zu der übernächsten Charthürde in Form der 200-Tage-Linie (derzeit bei 30,63 Euro). Dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,49 Euro, ist also weit gesetzt, sollte aber, wenn die Aktie nach der Bilanz am 11.8. nachgeben sollte, zeitnah enger gezogen werden!

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 29,20 Euro, 30,63 Euro,

Unterstützungen: 24,60 Euro, 22,17 Euro, 20,16 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Evotec

Basiswert Evotec WKN SN7UW4 ISIN DE000SN7UW43 Basispreis 37,950 Euro K.O.-Schwelle 37,950 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 2,72 Stop Loss Zertifikat 0,49 Euro

