NOVAVAX - Coronaimpfstoffhersteller halbiert Jahresprognose!

Novavax Inc. - WKN: A2PKMZ - ISIN: US6700024010 - Kurs: 57,250 $ (Nasdaq)

Von der Aktie des Impfstoffherstellers Novavax warnte ich an dieser Stelle wiederholt. Der Artikel mit der Headline "KGV 4? Liebe Analysten, was sind das denn bitte für Schätzungen?" aus dem Januar erweist sich spätestens heute als Volltreffer. Das Fazit lautete unter anderem: "Meine Einschätzung ist die, dass die Fundamentalprognosen bei Novavax viel zu optimistisch formuliert sind und revidiert werden müssen." Heute lieferte das Management nicht nur schlechte Zahlen ab. Es strich auch die Jahresprognose komplett zusammen.

Umsatz bricht ein

Gerade einmal auf einen Umsatz von 186 Mio. USD kam Novavax im abgelaufenen zweiten Quartal, 55 Mio. USD stammten aus Impfstoffverkäufen. Im Vorjahreszeitraum waren noch Erlöse von 298 Mio. USD angefallen. Der Nettoverlust explodierte förmlich von 352 auf 510 Mio. USD oder 6,53 USD je Aktie.

Noch viel schlimmer liest sich aber der Ausblick auf das Gesamtjahr, den das Management nun von einer Umsatzprognose von ursprünglich 4 bis 5 Mrd. USD auf 2,0 bis 2,3 Mrd. USD zusammenstreicht. Damit liegt es auch ca. 50 % unter dem Marktkonsens. CEO Stanley Erck erwartet für 2022 nun keine neuen Umsätze aus dem Coronaimpfstoff mehr, weder in den USA noch aus der Impfstoffallianz Covax. Erck gibt zu, dass man ähnlich wie Valneva einfach zu spät am Markt war. Auch sei ein Problem, dass der Impfstoff bislang nicht als Booster zugelassen sei. Nur 3,2 Mio. Dosen des Novavax-Impfstoffs hat die US-Regierung bislang geordert.

Die Analysten dürften nun die weiter unten in der Tabelle zu sehenden Schätzungen zusammenstreichen. Es ist sogar möglich, dass Novavax 2022 erneut einen Jahresverlust ausweisen wird. Die Aktie verlor in der Nachbörse rund ein Drittel an Wert.

Fazit: Der Markt wird die Coronaimpfstoff-Story bei Novavax weiter auspreisen. Ob das Jahrestief bei 34,88 USD in den kommenden Monaten hält, ist fraglich.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 1,15 4,27 3,11 Ergebnis je Aktie in USD -23,44 21,32 10,01 Gewinnwachstum - -53,05 % KGV - 3 6 KUV 3,9 1,0 1,4 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Novavax-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)