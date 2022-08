Shop Apotheke: Analystenkommentare belasten

Die Aktie der Online-Apotheke geriet am Vormittag erneut unter kräftigen Verkaufsdruck.

Die Anteilsscheine der Online-Apotheke "zieren" am Dienstagvormittag mit einem Abschlag von knapp 6% das Tabellenende im Nebenwertesegment SDAX.

Kurszieländerung belastet

Die Investmentbank Barclays senkte am Morgen das Kursziel von 135 auf 104 EUR, beließ die Einstufung aber auf "overweight". Als einer der Gründe wurde die Verzögerung im Hinblick auf die Einführung des e-Rezepts genannt. Der Schweizer Mitbewerber Zur Rose (Muttergesellschaft der Online Apotheke Doc Morris) wurde ebenfalls mit einer Kurszielsenkung bedacht.

EMA200 eine Nummer zu groß

Die Aktie der Shop Apotheke probierte sich am vergangenen Donnerstag vergeblich an einem Anstieg über den viel beachteten EMA200 im Tageschart. An dieser charttechnischen Hürde übernahmen allerdings die Bären wieder das Kommando und schickten den Titel in den vergangenen Handelstagen wieder auf Talfahrt. Diese beschleunigt sich nun heute durch die Analystenkommentare.