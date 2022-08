DGAP-News: Westwing veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2022

DGAP-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Westwing veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2022



11.08.2022 / 08:00

Westwing erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von EUR 103 Mio. bei einer Wachstumsrate von -22% im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist bedingt durch eine sehr geringe Verbrauchernachfrage im Home & Living-Markt

Der Umsatz hat sich im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie stark entwickelt und stieg seit dem zweiten Quartal 2019 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von +21%

Aufgrund geringerer Umsätze und in 2021 getätigter Investitionsentscheidungen belief sich das bereinigte EBITDA des Konzerns im zweiten Quartal 2022 auf EUR -2,3 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -2,3%

Kosteneinsparungen von ca. EUR 15 Mio. werden in diesem Jahr bereits zu zwei Drittel wirksam

Westwing schließt das zweite Quartal mit einer starken Netto-Cash-Position von EUR 64 Mio. ohne finanzielle Verbindlichkeiten, welche in unsicheren Zeiten strategischen Handlungsspielraum bereitstellt

Strategische Initiativen werden die Stärken des Geschäftsmodells von Westwing weiter ausbauen

München, 11. August 2022 // Westwing, der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa, gibt heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt.

Westwing erzielte im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von EUR 103 Mio. (Q1 2022: EUR 132 Mio.) in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld. Dies entspricht einer negativen Wachstumsrate von -22% gegenüber dem Vorjahr. Das Handelsvolumen in der ersten Jahreshälfte 2022 wurde durch eine sehr niedrige Verbrauchernachfrage im Bereich Home & Living beeinträchtigt, wobei die Verbraucherstimmung im zweiten Quartal 2022 noch geringer war als zu Beginn der weltweiten COVID-19 Pandemie im ersten Quartal 2020. Westwings strukturelles Wachstum im Vergleich zu vor der Pandemie ist jedoch weiterhin sehr attraktiv. Das Unternehmen konnte mit seinem inspirations- und loyalitätsbasierten Geschäftsmodell eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von +21% realisieren (Q2 2019: EUR 58 Mio.) und damit die hervorragende Marktpositionierung unter Beweis stellen.

Aufgrund des geringeren Umsatzes sowie vorangegangener Investitionsentscheidungen im Jahr 2021 belief sich das bereinigte EBITDA des Konzerns im zweiten Quartal 2022 auf EUR -2,3 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -2,3% (Q2 2021: EUR 11 Mio. bei 8,1%). In Anbetracht dieser Ergebnisse wurden weitreichende Maßnahmen mit Fokus auf Margen- und Kostenmanagement implementiert, um die Deckungsbeiträge auf einem ausreichend attraktiven Level zu stabilisieren. Darüber hinaus hat Westwing Maßnahmen ergriffen, um seine strukturelle Kostenbasis anzupassen, unter anderem durch eine Senkung der Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie der Marketingausgaben. Durch diese Maßnahmen wird ein jährlicher Kostenvorteil von ca. EUR 15 Mio. erzielt, wobei zwei Drittel der Kosteneinsparungen bereits ab diesem Jahr wirksam werden.

Westwing verzeichnete zum Ende des zweiten Quartals 2022 eine starke Netto-Cash-Position von

EUR 64 Mio., welche zudem frei von finanziellen Verbindlichkeiten ist. Damit konnte trotz hoher Lagerbestände aufgrund von Unterbrechungen in der Lieferkette und rückläufigen Umsätzen eine solide Liquiditätsposition aufrechterhalten werden. “Liquidität ist der Schlüssel zu strategischer Handlungsfähigkeit und die Basis, in einem dynamischen Umfeld zu bestehen“, sagt Konzern-CFO Sebastian Säuberlich. “In diesen unsicheren Zeiten bleibt unsere schuldenfreie Bilanz entsprechend ein großer Vorteil. Wir verfügen über ausreichend Liquidität, um die derzeit schwierigen Marktbedingungen zu bewältigen."

Aufgrund des derzeit herausfordernden Marktumfelds senkte das Management am 10. August die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR 410 Mio. bis EUR 450 Mio. bei einem Wachstum von

-22% bis -14% im Jahresvergleich und EUR -15 Mio. bis EUR 0 Mio. bereinigtes EBITDA bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -4% bis 0%. Die aktualisierte Prognose spiegelt die äußerst gedämpfte Verbraucherstimmung in allen Segmenten wider. Für das zweite Halbjahr 2022 wird keine wesentliche Verbesserung erwartet.

Die Westwing Collection als Kernelement der nächsten Wachstumsphase

Durch sein inspirationsgetriebenes Geschäftsmodell war Westwing in der Lage seine differenzierte Marktposition in den vergangenen Jahren weiter auszubauen: Eine kreative und inspirierende Marke, die von den loyalen Kunden geliebt wird und die in den sozialen Medien über alle Kanäle hinweg mehr als 10 Millionen Follower gewonnen hat. Die Chance weitere Kunden in ‘Home Enthusiasts’ zu verwandeln ist entsprechend riesig. In der nächsten Wachstumsphase will Westwing seine Position als One-Stop-Shop für “home-enthusiast”-Kunden weiter ausbauen, vor allem, indem es die hochprofitable Westwing Collection stärker in den Fokus stellt.

Unter der Leitung des neuen CEO Andreas Hoerning, der zuvor als Gründer der Westwing Collection sowie als Chief Commercial Officer tätig war, wird sich das neue Wachstumsmodell des Unternehmens vor allem darauf fokussieren, das volle Potential der Westwing Collection durch Kundengewinnung und Monetarisierung über verschiedene Kanäle hinweg zu erschließen. Dies ist durch verschiedene strategische Initiativen untermauert:

Zügiger Ausbau der Westwing Collection, um den angestrebten Anteil von 50% des Bruttowarenvolumens (GMV) der Gruppe zu erreichen und in Verbindung mit der Erweiterung des Sortiments um führende Designer Marken von Drittanbietern zu einem umfassenden One-Stop-Shop für “Home Enthusiasten” zu werden

Ein einheitliches und digitales Kundenerlebnis mit qualitativ hochwertigen Shopping Inhalten und erhöhter Visibilität des permanenten Sortiments und der Westwing Collection

Fokus auf Produktmarketing in Verbindung mit der Eröffnung des ersten Offline-Stores und dem Angebot der Westwing Collection in ausgewählten externen Vertriebskanälen

“Westwings Mission ‘To inspire and make every home a beautiful home’ hat bereits fast 1,5 Millionen loyale aktive Kunden erreicht. Gemeinsam haben wir mit unseren inspirierenden, nachkaufbaren Inhalten eine besondere Love Brand aufgebaut. Im jetzt beginnenden nächsten Kapitel unserer Unternehmensentwicklung werden wir auf unserem erfolgreichen Kundenbindungsmodell weiter aufbauen und die Westwing Collection in den Fokus stellen damit wir ihr volles Potential ausschöpfen: Ob durch den Ausbau unseres Sortiments oder die Eröffnung unseres ersten permanenten Stores in Hamburg - wir stehen gerade erst am Anfang dessen, was für Westwing möglich ist.” sagt CEO Andreas Hoerning.

Über Westwing

Westwing ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2021 EUR 522 Mio. Umsatz. Mit seinem ‘Shoppable Magazine’ inspiriert Westwing seine treuen “home enthusiast” - Kunden und Kundinnen durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 80% seiner Bestellungen mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv.

