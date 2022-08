DGAP-News: Aumann AG: Aumann bestätigt Wachstumskurs mit 166 Mio. € Auftragseingang im ersten Halbjahr 2022 und einem Rekord-Auftragsbestand in Höhe von 249 Mio. €

DGAP-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Aumann AG: Aumann bestätigt Wachstumskurs mit 166 Mio. € Auftragseingang im ersten Halbjahr 2022 und einem Rekord-Auftragsbestand in Höhe von 249 Mio. €



12.08.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03), ein führender Hersteller von Automatisierungslösungen für die Elektromobilität, bestätigt seinen starken Jahresauftakt. Der Auftragseingang legte im ersten Halbjahr um 59,1 % auf 165,6 Mio. € zu. Klarer Wachstumstreiber war das Segment E-mobility mit einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 70,4 % auf 127,8 Mio. €. Über die vergangenen vier Quartale summiert sich der Auftragseingang auf 298,1 Mio. €, sodass Aumann seinen Auftragsbestand zum 30. Juni 2022 im Vergleich zum Vorjahreswert um 85,4 % auf rekordhohe 249,2 Mio. € erhöhen konnte. Im Segment E-mobility sprang der Auftragsbestand sogar um 142,3 % auf 189,3 Mio. €. Der Umsatz folgte der dynamischen Auftragsentwicklung der vorausgehenden Quartale und verbesserte sich trotz fordernder Rahmenbedingungen in den ersten sechs Monaten um 26,8 % auf 92,2 Mio. €. Das EBITDA konnte auf 3,0 Mio. € ausgebaut werden. Die EBITDA-Marge stieg auf 3,3 % und entwickelte sich entsprechend der erwarteten schrittweisen Verbesserung der Profitabilität.



Als etablierter Turn-Key Anbieter für Produktionslösungen für sämtliche Schlüsselkomponenten der Elektromobilität sichert Aumann die benötigten Produktionskapazitäten der Automobilindustrie. Im ersten Halbjahr 2022 trugen akquirierte Aufträge für Großserienproduktionslinien für Batteriepacks und Batteriemodule sowie für technologisch neuartige Produktionslösungen rund um das sogenannte Cell-to-Pack Verfahren zur positiven Entwicklung bei. Ferner verhalfen die Kompetenzen aus der Brennstoffzellenfertigung auch zum Gewinn eines ersten Auftrags für eine Serienproduktionsanlage im Bereich der Elektrolyse, also dem Prozess der Erzeugung von Wasserstoff aus elektrischer Energie. Damit baut Aumann seine Marktposition auch im Kompetenzfeld Wasserstoff weiter aus.



Die anhaltende Nachfrage nach automatisierten Produktionslösungen „Made by Aumann“ bestätigt die strategische Positionierung des Unternehmens im stark wachsenden Markt der Elektromobilität. Aufgrund des höchsten Auftragsbestands der Firmengeschichte reicht die Visibilität hinsichtlich des eingeschlagenen Wachstumskurses bis weit in das nächste Jahr hinein. Eine Liquiditätsposition in Höhe von 97,3 Mio. € und eine Eigenkapitalquote von 62,9 % sichern zudem die Wachstumsperspektiven des Unternehmens.



Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist unter www.aumann.com verfügbar.

Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399 Beelen, 12. August 2022Aumann AGDieselstraße 648361 BeelenTel +49 2586 888 7800Fax +49 2586 888 7805ir@aumann.comwww.aumann.comVorstandSebastian Roll (CEO)Jan-Henrik Pollitt (CFO)AufsichtsratGert-Maria Freimuth (Vorsitzender)Christoph WeiglerDr.-Ing. Saskia WesselRegistergerichtAmtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

12.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de