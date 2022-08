onvista Mahlzeit: Dax bekommt erste Zweifel - Tesla, HelloFresh, Meyer Burger und Zeit sich wieder von Alibaba & Co zu verabschieden?

Neue Daten aus China lassen dem Dax zu Wochenbeginn wieder vorsichtiger werden. Gegen Mittag hat er seine anfänglichen Gewinne wieder abgegeben und liegt etwas deutlicher im Minus. Dabei sind die Zahlen, die heute reingekommen sind, durchaus gut. Henkel erhöht mit den Quartalszahlen die Prognose und HelloFresh vermeldet einen Rekordumsatz für das zweite Quartal. Das dürfte die Laune der Anleger sicherlich nicht eingetrübt haben.

Aber Nachrichten aus China lassen heute den Ölpreis schwächeln und die Anleger vorsichtiger werden. Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion sind in der Volksrepublik im Juli hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem hat die Chinesische Notenbank überraschend auf diese Entwicklung reagiert.

Sie kappte am Montag unter anderem den Referenzzins für einjährige Darlehen an einige Finanzinstitute (MLF) auf 2,75 von zuvor 2,85 Prozent. Damit sollen die Kreditkosten für Firmen gedrückt und so die Konjunktur angekurbelt werden.

Auch der Schlüsselsatz für sogenannte Reverse-Repo-Geschäfte senkte die Notenbank am Montag auf 2,0 von zuvor 2,10 Prozent. Dieser dient dazu, die Liquidität im Bankensystem zu kontrollieren. Es war bereits die zweite Senkung um zehn Basispunkte bei diesen Zinssätzen in diesem Jahr.

In den hinteren Reihen stehen Nordex, Encavis und Meyer Burger im Fokus.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Tesla, Henkel, HelloFresh, Tops&Flops, Nordex, Encavis, Meyer Burger, Alibaba, Musterdepot, Materport, Exasol, Inflaex, Anhold Delhaize, Affirm & Zuschauerfragen.