Dax eröffnet knapp im Plus - Nachlese der Fed-Protokolle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle hat sich der Dax zum Handelsstart am Donnerstag kaum bewegt.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,1 Prozent auf 13.647 Zähler vor. Anleger rätseln derzeit, wie stark die US-Notenbank in den kommenden Monaten die Zinsen erhöhen wird. Die Mitschriften der jüngsten Fed-Sitzung brachten diesbezüglich nur wenig neue Erkenntnisse. In dem Protokoll "wurde zwar auf die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen aufmerksam gemacht, es kam aber auch zum Ausdruck, dass das Tempo der Erhöhungen in Abhängigkeit der konjunkturellen Entwicklung verlangsamt werden könnte", schrieben die Analysten der Helaba in einem Kommentar.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Uniper SE

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten Infineon mit einem Plus von einem Prozent, nachdem es für die Aktien am Mittwoch mehr als fünf Prozent bergab gegangen war. Im SDax rückten Hella um 1,1 Prozent vor. Der Autozulieferer erwartet trotz Risiken wie der Inflation im laufenden Geschäftsjahr Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)