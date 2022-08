Delivery Hero: Aktie unter Druck – Handelsblatt sieht düstere Zeiten kommen – Analysten dennoch zuversichtlich

War es das mit der Erholung der Delivery-Hero-Aktie? Auf Wochenbasis hat die Aktie ein Plus von über 9 Prozent geholt. Doch von ihrem zwischenzeitlichen Hoch von 57,16 Euro am frühen Dienstagvormittag ist die Aktie um 11,5 Prozent auf 50,60 Euro gefallen.

Heute hat die Zeitung „Handelsblatt“ einen Artikel veröffentlicht, in dem sie von einem Ende des „Liefer-Hypes“ sprechen. Der Grund: Die internen Bewertungen brechen ein.

Delivery Hero: Aktie ist noch eine Wette

Die Zahlen belegen auf jeden Fall eines: Delivery Hero ist (noch) eine Wette. Bisher war das im MDax gelistetete Unternehmen nur im Geschäftsjahr 2019 mit 230 Millionen Euro im Gewinn. In allen anderen Jahren seit dem Börsengang 2012 weist der Lieferdienst Verluste aus, im Jahr 2020 sogar 1,4 Milliarden und 2021 noch 1,09 Milliarden Euro.

Bisher konnte das Unternehmen seine Liquidität dank Investoren aufrechterhalten. So erhielt es Anfang des Jahres 1,4 Milliarden Euro. Das kann man auch positiv sehen: Delivery Hero will wachsen und steckt hier viel Geld rein. So ist das Unternehmen nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen ausländischen Märkten unterwegs. Und Amazon hat auch lange gebraucht, um die Gewinnzone zu erreichen. Allerdings: Amazon ist breiter aufgestellt als Delivery Hero, das einem hohen Klumpenrisiko ausgesetzt ist.

Ein weiteres Risiko bleibt: die Zinserhöhungen. Sollte die EZB an der Zinsschraube drehen, wird es eng. Denn bei niedrigen Zinsen sind externe Investoren vermehrt auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten und gehen mehr Risiken ein.

Gewinn soll 2023 erreicht werden

Die Geschäftsführung von Delivery Hero schaut positiv in die Zukunft: Die Profitabilität werde steigen und im Geschäftsjahr werde die Gewinnzone erreicht. Dann habe man ein positives EBITDA, also Gewinne im operativen Geschäft vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen.

Analysten von Goldman Sachs und JP Morgan sehen das ähnlich. Die Aussagen des Managements machen Mut und daher sei man optimistisch eingestellt. Goldman Sachs hebt das Ziel auf 76 Euro und JP Morgan auf 71 Euro an.

Am nächsten Donnerstag (25. August) veröffentlicht Delivery Hero seine Halbjahreszahlen. Dann wissen wir mehr.