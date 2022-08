MICRON - Bären starten nächsten Versuch

Micron Technology Inc. - WKN: 869020 - ISIN: US5951121038 - Kurs: 61,710 $ (Nasdaq)

Die Micron-Aktie bildete nach dem Hoch im April 2021 ein großes Doppeltop aus. Dieses vollendete die Aktie mit dem Bruch der Nackenlinie bei 65,67 USD am 10. Juni 2022. Das rechnerische Ziel aus diesem Top liegt bei 43,80 USD.

Am 01. Juli markierte der Wert ein Tief bei 51,40 USD, also deutlich über dem rechnerischen Ziel. Danach startete eine Erholung, welche ihn am 04. August erstmals in die Widerstandszone zwischen 64,66 USD und 65,67 USD führte. Ein erster Abpraller führte zwar zu einem Tief bei 57,74 USD. Dieser wurde aber wieder gekauft, so dass die Aktie am Freitag erneut in die Widerstandszone eindrang. Zu Beginn der Woche kam es zu leichten Abgaben. Heute gerät die Aktie etwas stärker unter Druck und fällt auf das Aufwärtsgap vom 11. August zwischen 62,00 USD und 61,56 USD zurück.

Sind die Bären jetzt am Zug?

Mit dem heutigen Rückfall ergibt sich die zweite Chance der Bären, eine größere Verkaufswelle in Richtung des Ziels aus dem Doppeltop bei 43,80 USD zu starten. Dafür muss die Aktie aber noch unter das beschriebene Aufwärtsgap und nachfolgend auch unter das Tief vom 09. August bei 57,74 USD fallen.

Für ein mittelfristiges Kaufsignal, das die Chance auf eine Rally in Richtung Allzeithoch eröffnet, müsste die Aktie nicht nur die Widerstandszone zwischen 64,66 USD und 65,76 USD durchbrechen, sondern auch noch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Trend liegt heute bei 68,00 USD.

Fazit: Die Bären probieren noch einmal den Start einer größeren Verkaufswelle. Noch steht diese aber am Anfang und ist noch keineswegs ausgemachte Sache.

Micron Technology

