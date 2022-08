Covestro – Folgt hier das nächste Bärentoben?

Eigentlich befindet sich die Aktie von Covestro seit Monaten auf dem Rückzug. Dabei kam es erst im Juni zu einer herben Verkaufswelle. Seither hat sich die Abwärtsdynamik jedoch etwas abgemildert und Anleger bemühen sich um eine Bodenbildung. Doch wie stehen die Chancen auf Erfolg?

Chart: Covestro

Widerstandsmarken: 35,41 + 36,88 + 39,50 + 44,76 EUR

Unterstützungsmarken: 30,73 + 27,94 EUR

Erst im gestrigen Handel kam es zu breiten Gewinnmitnahmen bei Chemietiteln. Dabei musste auch die Covestro-Aktie einsacken, worauf es heute zu einer leichten Erholung kommt. Insgesamt jedoch ändert dies wenig am aktuellen Kursgeschehen. Zwar konnten die größeren Verkäufe in den letzten Wochen gestoppt werden, allerdings bleibt die Aktie unverändert in bärischen Händen. Für ein weiteres Sell-Signal bedarf es nun einen Kursrutsch unter 30,73 EUR, worauf weitere Verluste bis auf 27,94 EUR folgen dürften.

Bleiben diese Abgaben aus, so bleibt die Lage für Käufer dennoch kompliziert. Erst wenn der Anteilsschein die kurzfristige Abwärtstrendlinie sowie den EMA50 überwinden könnte, wäre wieder Raum für Gewinne Richtung 36,88 EUR gegeben.

Covestro in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.01.2021 – 18.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Covestro in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017– 18.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Covestro für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Covestro HB7UEQ 0,60 26,34 5,39 Open End Covestro HB67VK 0,31 29,28 10,53 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2022; 11:55 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Covestro für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Covestro HB7XWB 0,68 38,65 4,76 Open End Covestro HB7VLF 0,40 35,76 8,12 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2022; 11:57 Uhr

