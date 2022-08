Trading-Chance VERBIO: Den Rücksetzer nutzen?

Werbung

Den Anlegern gehen langsam die Unternehmen aus, deren Aktien in diesem zunehmend rezessiven Umfeld Aufwärtspotenzial hätten. VERBIO wäre eine dieser wenigen Aktien. Zwar bleibt das Risiko, dass die Politik den Einsatz von Biokraftstoffen einschränken könnte. Aber momentan scheint es, als würde die Wahrscheinlichkeit dafür sinken … und das könnte der Aktie zu deutlich höheren Kursen verhelfen. Eine Trading-Chance Long.

Die US-Ratingagentur Fitch warnt vor Margendruck bei den europäischen Autobauern, die Deutsche Bundesbank hält einen erneuten Anstieg der Inflationsrate und eine Rezession für realistisch, Marktstrategen waren von einem Aktienmarkt-Szenario, wie wir es 2008 erlebt haben. Da wird es knifflig, Branchen zu finden, deren Aktien einem in einem solchen Umfeld nicht nur keine größeren Verluste, sondern im Idealfall Gewinne einbringen könnten. Bioenergie erscheint da eine der wenigen Optionen zu sein, VERBIO einer der wichtigsten Hersteller in diesem Bereich.

Zumindest für die nächsten Monate könnte die Politik hier außen vor sein

Der Haken bei VERBIO ist das Risiko, dass die derzeit immer weiter steigende Nachfrage und die deutlich gestiegenen Gewinnmargen durch politische Einflüsse schlagartig dahin sein könnten. Aussagen, man wolle den Anteil an Kraftstoffen, die aus potenziellen Nahrungsmitteln hergestellt werden, einschränken, kamen im April und Mai aus deutschen Ministerien und sorgten für den damaligen Crash der Aktie. Das Gerücht, sogar die G7 würden dergleichen beschließen, sorgte im Juni für den bislang letzten Selloff der Aktie.

Doch seither ist es um solche Forderungen ruhig geworden. Und jetzt, Richtung Herbst, nachdem die Getreideernte großenteils über die Bühne ist, wird es weniger wahrscheinlich, dass solche Forderungen erneut auftauchen bzw. eine Chance auf Umsetzung hätten. In dem derzeitigen Umfeld dürfte man vielmehr über jedes Quäntchen an Bioethanol, Biodiesel und Biogas froh sein, das man bekommt.

Vorerst dürften somit auch die Ergebnisse bei VERBIO weiter passen, die Bewertung der Aktie niedrig bleiben und damit Potenzial nach oben vorhanden sein. Natürlich bewegen sich die Trader hier nach den Selloffs vom Frühjahr vorsichtiger, natürlich muss man hier selbst mit konsequenten Absicherungen, moderaten Hebeln und einem nicht zu hohen Kapitaleinsatz agieren. Aber hier, wenn auch mit eher kleinem Geld, dabei zu sein, ist eine spannende Sache, zumal das Chartbild positiv daherkommt:

Rücksetzer in eine solide charttechnische Auffangzone

Nach dem bislang letzten Abverkauf der Aktie vom 23. Juni hatten wir am 30. Juni eine Trading-Chance Long vorgestellt, die aktuell angesichts der kräftig gestiegenen Kurse gut 60 Prozent im Gewinn liegt (die WKN des damaligen Trades: TT4SL0). Die könnte man, wenn man den Stop Loss regelmäßig nachzieht, durchaus laufen lassen. Aber wer hier noch nicht dabei wäre oder aber Zukäufe überlegt, könnte jetzt eine interessante Gelegenheit dazu haben:

Quelle: marketmaker pp4

Die VERBIO-Aktie war zuletzt bei 70,30 Euro an einem Widerstand hängen geblieben, der sich aus der Gegenbewegung zwischen den beiden Selloff-Schüben von Ende April und Anfang Mai ableitete. Seit gut einer Woche korrigiert der Kurs und hat damit zum einen den zuvor überkauften Level der markttechnischen Indikatoren (im Chart der RSI) abgebaut, zum anderen notiert die Aktie über einem recht massiv daherkommenden Supportbereich. Dieser besteht aus der Ende Juni etablierten Aufwärtstrendlinie, einem Zwischenhoch von Mitte Mai und, vor allem, aus der 200-Tage-Linie, auf der VERBIO heute aufsetzte, was umgehend Käufer auslöste.

In den aktuellen Rücksetzer nachfassen oder neu einsteigen

Das muss nicht sofort zu einem erneuten Aufwärtsimpuls führen, aber die Chance wäre durchaus gegeben … und der Test dieses Unterstützungsbereichs bietet Möglichkeit, den Stop Loss trotz der hohen Volatilität der Aktie mit 56 Euro relativ eng zu platzieren.

Für diese Trading-Chance Long auf die VERBIO-Aktie stellen wir ihnen hier ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 34,444 Euro, woraus sich ein Hebel von 2,07 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir bei 56 Euro in der Aktie, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von 2,14 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf VERBIO lautet UK1BD7.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 70,30 Euro, 88,10 Euro

Unterstützungen: 63,15 Euro, 60,19 Euro, 57,60 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die VERBIO-Aktie

Basiswert VERBIO WKN UK1BD7 ISIN DE000UK1BD70 Basispreis 34,444 Euro K.O.-Schwelle 34,444 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 2,07 Stop Loss Zertifikat 2,14 Euro

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.