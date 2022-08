Trading-Chance IBM: Kursziel 105 Dollar? Großes Topp gewinnt an Kontur

Werbung

IBM gehört zu den Riesen-Konzernen, die im Fall einer massiven Veränderung der Rahmenbedingungen einfach zu groß sind, um schnell und flexibel zu reagieren. Noch hat sich das auf die Bilanz nicht ausgewirkt. Aber mehr und mehr Anlegern schwant Böses. Die Aktie bildet gerade ein umfassendes Topp heraus, das jetzt der Vollendung entgegengeht. Eine Trading-Chance Short.

Während man die Ergebnisse des ersten Quartals noch mit einem Kurssprung gefeiert hatte, wurde die IBM-Aktie nach der Vorlage der Zahlen des zweiten Quartals im Juli fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Dabei lag der Gewinn mir 2,31 US-Dollar pro Aktie knapp über den Schätzungen der Analysten und über dem des Vorjahresquartals. Aber der starke US-Dollar drückte auf die Gewinnmarge. Und für das Gesamt-Geschäftsjahr erwartet man gegenüber 2021 keine Fortschritte.

Für einen richtigen Aufwärtstrend fehlen die Argumente

Deswegen sind derzeit auch die Analysten eher skeptisch. Die Kursziele für IBM bewegen sich zwischen 115 und 163 US-Dollar, der Schnitt liegt bei 143 US-Dollar. Diesen Level hatte die Aktie im Juni bereits erreicht, war Ende vergangener Woche erneut nahe dran … und drehte dann nach unten.

Dabei ist die Einschätzung der meisten Experten bislang nur verhalten, nicht aber negativ. Das kann sich angesichts der steigenden Material- und Energiekosten, der immer noch instabilen Lieferketten und dieses die Margen drückenden, zu den meisten anderen wichtigen Währungen unangenehm teuren US-Dollars aber bald ändern.

Der Weg nach oben wäre daher steinig, weil es für einen Ausbruch über das bisherige Jahreshoch bei 144,73 US-Dollar keine tauglichen Argumente gäbe. Für die Vollendung der seit Monaten im Entstehen begriffenen Toppbildung hingegen schon … wenn das laufende, dritte Quartal unerfreulich ausfällt oder, kurzfristiger, wenn die Marktteilnehmer das auch nur ahnen bzw. unterstellen.

Hier entwickelt sich gerade eine SKS-Formation

Wir sehen im Chart, dass die Gegenbewegung der Aktie nach der Abwärts-Kurslücke als Reaktion auf die Bilanz des zweiten Quartals, die wohl vor allem dadurch entstand, das IBM mit der Rallye des US-Gesamtmarkts mitlief, jetzt erst einmal gestoppt zu sein scheint. Dadurch kann man im Chartbild die Struktur einer Schulter-Kopf-Schulter-Trendwendeformation (SKS-Formation) ausmachen, deren rechte Schulter jetzt im Entstehen begriffen ist.

Quelle: marketmaker pp4

Damit diese Formation vollendet wäre, müsste IBM unter 125 US-Dollar schließen, dann wäre der Weg nach unten mit einem rechnerischen, charttechnischen Kursziel um 105 US-Dollar frei. Ob das auf direktem Wege geschieht oder der Kurs noch einmal anzieht, ist nie sicher absehbar. Aber angesichts dieser seit Monaten „toppishen“ Chartstruktur, der zunehmend nervösen Stimmung am Gesamtmarkt und der Tatsache, dass die Aktie immer noch markttechnisch überkauft ist, könnte man sich hier bereits auf der Short-Seite einkaufen und eine solche Position mit einem Stop Loss, der moderat über dem Jahreshoch liegt, einfach mal liegen lassen.

Die Zeit läuft für die Bären: Short zu sein wäre einen Gedanken wert

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 172,229 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,61 bietet. Ein Stop Loss bei 146 US-Dollar in der IBM-Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (0,9920 USD) einem Kurs von ca. 2,64 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses BNP Paribas Short-Zertifikats auf IBM lautet PD3U60.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 139,34 US-Dollar, 144,73 US-Dollar

Unterstützungen: 131,00 US-Dollar, 125,13 US-Dollar, 118,81 US-Dollar, 114,56 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf IBM

Basiswert IBM WKN PD3U60 ISIN DE000PD3U605 Basispreis 172,229 US-Dollar K.O.-Schwelle 172,229 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,61 Stop Loss Zertifikat 2,64 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

