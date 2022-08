dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.08.2022 - 15.15 Uhr

Regierung sieht aktuell keinen Nachbesserungsbedarf bei Uniper-Paket

BERLIN - Die Bundesregierung sieht aktuell keinen Nachbesserungsbedarf beim milliardenschweren Rettungspaket für den Gasversorger Uniper . Das sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch in Berlin.

Schneider Electric erwägt Komplettübernahme des Softwarekonzerns Aveva

RUEIL-MALMAISON - Schneider Electric erwägt ein Gebot für den restlichen Anteil des Industriesoftwareherstellers Aveva . Der französische Elektrokonzern, der bereits 60 Prozent an den Briten hält, prüft einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge ein Gebot, um die restlichen Anteile zu erwerben. Eine Entscheidung gebe es aber noch nicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über solche Überlegungen berichtet. Die Aktien von Aveva schnellten daraufhin im Londoner Handel um fast 30 Prozent auf 2810 Pence nach oben. Damit machten sie einen Teil ihrer Verluste des bisherigen Jahresverlaufs von rund 30 Prozent wett.

ROUNDUP: Sto setzt mehr um - Kosten belasten Ergebnis

STÜHLINGEN - Das Unternehmen Sto hat im ersten Halbjahr vom Trend zu Wärmedämmung und energetischer Sanierung profitiert und mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Höhere Kosten für Beschaffung und Energie sowie Lieferengpässe drückten jedoch auf das Ergebnis, wie der Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen am Mittwoch in Stühlingen mitteilte. Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie verließ nach der Mitteilung den roten Bereich und drehte am Vormittag mit rund 1,4 Prozent ins Plus.

ROUNDUP: CTS Eventim traut sich weiterhin keine konkrete Jahresprognose zu

MÜNCHEN - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim zeigt sich nach einem Gewinnschub im ersten Halbjahr optimistisch für eine Erholung von der Corona-Pandemie. "Das von zahllosen Menschen so schmerzlich vermisste Live Entertainment erlebt diesen Sommer ein beeindruckendes Comeback, das sich unmittelbar in unserer Geschäftsentwicklung widerspiegelt", sagte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg bei der Vorlage des Zwischenberichts zum ersten Halbjahr am Mittwoch in München laut Mitteilung. Zu konkreten Prognosen für Umsatz und Ergebnis kann sich die CTS-Führung jedoch weiterhin nicht durchringen.

EMA prüft Biontech-Vakzin gegen aktuelle Omikron-Varianten

AMSTERDAM - Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft derzeit einen auf die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer . Dies erfolge im Rahmen eines sogenannten Rolling-Review-Verfahrens, teilte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage mit. Dabei werden Ergebnisse bereits bewertet, wenn noch keine vollständigen Studiendaten vorliegen und noch keine Zulassung des Vakzins beantragt wurde.

Vonovia-Chef: Starkes Interesse an zum Verkauf stehenden Immobilien

BOCHUM - Vonovia-Chef Rolf Buch sieht für die rund 66 000 zum Verkauf stehenden Wohnungen des Immobilienkonzerns im Gesamtwert von rund 13 Milliarden Euro eine starke Nachfrage. "Wir haben selten ein solch starkes Interesse an Immobilien gesehen, die wir zum Verkauf anbieten", sagte der Vorstandvorsitzende der Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Anders als einige mahnende Stimmen, sieht der Manager für den deutschen Immobilienmarkt kein Crash-Risiko. Zu den zum Verkauf gestellten Immobilien gehören laut Buch Mehrfamilienhäuser in deutschen Großstädten, wie München, die typischerweise wohlhabende Käufer, Familien und Kommunen anziehen würden.

Cyberangriff auf Continental - Geschäfte nicht beeinträchtigt

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental ist nach eigenen Angaben Opfer eines Cyberangriffs geworden - das Unternehmen meldet aber keine Beeinträchtigung der Geschäfte. Die IT-Abteilung habe Anfang August festgestellt, dass Cyberkriminelle die Conti-Systeme teilweise infiltriert hätten, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch in Hannover. Continental habe jedoch weiterhin die Kontrolle über die Systeme behalten, eine Verschlüsselung von Daten oder eine Lösegeldforderung der Angreifer habe es nicht gegeben. Die Geschäftsaktivitäten seien zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen. Auch IT-Systeme Dritter seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt.

Studie: YouTube auch in Deutschland als Wirtschaftsfaktor relevant

BERLIN - Die Videoplattform YouTube hat sich nach einer Studie auch in Deutschland zu einem relevanten Wirtschaftsfaktor entwickelt. Das Ökosystem von YouTube habe im Jahr 2021 mehr als 1,2 Milliarden Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt beigetragen, geht aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Studie des britischen Wirtschaftsberatungsunternehmens Oxford Economics hervor.

Richemont will Mehrheitsbeteiliung an YNAP verkaufen - Milliardenabschreibung

GENF - Der Luxusgüterkonzern Richemont ist auf der Suche für Partner zum Aufbau einer Luxusgüterplattform vorerst fündig geworden. Dabei wird Richemont die Mehrheit an der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) verkaufen. Das hat allerdings in den Büchern eine Abschreibung in Milliardenhöhe zur Folge.

Landesbank Baden-Württemberg erwartet Vorsteuergewinn in Milliardenhöhe

STUTTGART - Nach der Übernahme des Immobilienfinanziers Berlin Hyp schraubt die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ihre Prognose deutlich nach oben. Für 2022 werde ein vorsteuerlicher Gewinn von über einer Milliarde Euro erwartet, teilte Deutschlands größte Landesbank am Mittwoch in Stuttgart mit. Grund sei neben der am 1. Juli vollendeten Übernahme auch die starke Entwicklung des operativen Geschäfts im ersten Halbjahr. Zu Jahresbeginn hatte die Bank noch mit einem Konzernergebnis vor Steuern im mittleren dreistelligen Millionenbereich gerechnet.

