Trading-Chance Cisco Systems: Gap-Close über wichtigen Unterstützungen

Letzte Woche legte der Netzwerkspezialist Cisco Systems das Ergebnis für sein viertes Geschäftsjahresquartal vor. Die Reaktion: Ein Kurssprung von bis zu sieben Prozent. Danach kamen Gewinnmitnahmen auf, die den Kurs jetzt in eine entscheidende Supportzone zurückgeführt haben: Eine spekulative Trading-Chance Long.

Cisco Systems hatte die Analystenprognosen in den vergangenen vier Quartalen jedes Mal übertroffen. Doch nach den im Mai vorgelegten Zahlen brach die Aktie trotzdem ein, weil man erkannte: Auch hier machten höhere Kosten, die Lockdowns in China und der Ukraine-Konflikt Probleme. Cisco senkte die Prognose für das Gesamtjahr, beim Umsatz ebenso wie mit Blick auf den Gewinn. Aber dann kamen diese Zahlen zum vierten und letzten Quartal des am 31. Juli beendeten Geschäftsjahrs und zeigten:

Im Vorfeld hatte man zu viel „Krise“ eingepreist

So schlimm kam es dann doch wieder nicht. Umsatz und Gewinn landeten über den seitens der Analysten (wegen der Prognosesenkung aus dem Mai nach unten genommenen) Erwartungen. Und die von Cisco lancierte Gewinnprognose landete im Rahmen, der Umsatzausblick sogar über dem, was man dem Netzwerkausrüster bis dahin zugetraut hatte.

Dass die Aktie daraufhin positiv reagierte und die große, durch die Mai-Zahlen gerissene Abwärts-Kurslücke wieder schloss, war folgerichtig. Doch dann drehte der Kurs an der Widerstandszone 50,00/51,08 US-Dollar ab und hat mit den Abgaben der vergangenen Tage den Großteil dessen, was er nach der Bilanz zugelegt hatte, wieder verloren. Die Frage ist jetzt, wieso.

Liegt es daran, dann da noch genug Trader im Markt sind, die davon ausgehen, das die nächsten Bilanzdaten schwach ausfallen werden und in diesen Kursanstieg hinein verkauften … oder aber wurde Cisco nur durch den in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck stehenden Gesamtmarkt mit in die Tiefe gerissen?

Cisco schließt das Gap … über einer markanten Kreuzunterstützung

Wer Letzteres vermutet und davon ausgeht, dass sich entweder der US-Gesamtmarkt bald wieder fängt oder sich Cisco Systems von einer weiteren Korrektur wird abkoppeln können, nicht zuletzt wegen einiger Aussagen von Unternehmensseite, dass man bislang keinen Nachfragerückgang sieht und sich die Lage in China gebessert habe, würde die Gelegenheit, die der Chart jetzt andeutet, für einen spekulativen Long-Trade nutzen. Sie sehen:

Die Aktie ist jetzt gerade dabei, diese Aufwärts-Kurslücke, die vergangene Woche nach der Quartalsbilanz entstand, zu schließen. Zugleich findet sich am unteren Ende dieser Kurslücke, konkret bei 46,09 US-Dollar, eine aus dem Juni-Hoch abgeleitete Unterstützung, die momentan durch die knapp darüber als doppelter Support verlaufende 20-Tage-Linie nebst kurzfristiger Aufwärtstrendlinie verstärkt und zu einer markanten Kreuzunterstützung wird. Dorthin könnte Cisco korrigieren. Dreht sie nach oben, wäre das immens bullisch. Fiele sie deutlicher durch diesen Supportbereich 46,09/46,40 US-Dollar, wäre das bullische Setup eliminiert, so dass man hier einen relativ eng unter diesem Bereich liegenden Stop Loss legen kann und sollte.

Spekulative Trader würden in die Korrektur hinein zugreifen

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 35,280 US-Dollar einen Hebel von 3,87 ausweist. Ein Stop Loss bei 45,20 US-Dollar in der Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (0,9930 USD) einem Kurs von ca. 9,95 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Cisco Long-Zertifikats lautet VP1VBF.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 50,00 US-Dollar, 51,08 US-Dollar, 52,02 US-Dollar

Unterstützungen: 46,40 US-Dollar, 46,09 US-Dollar, 40,82 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Cisco Systems

Basiswert Cisco Systems WKN VP1VBF ISIN DE000VP1VBF6 Basispreis 35,280 US-Dollar K.O.-Schwelle 35,280 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 3,87 Stop Loss Zertifikat 9,95 Euro

