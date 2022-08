Delivery Hero mit Rekordverlust – Analysten sehen Potenzial – Aktie bleibt riskant

Jetzt sind die neuesten detaillierten Zahlen des Essenslieferanten Delivery Hero da. Im Ergebnis: Der MDax-Konzern hat das erste Halbjahr mit einem Rekordverlust von 1,47 Milliarden Euro beendet. Der Grund dafür sind höhere Kosten für die Verwaltung, die IT und die vor allem Werbung. Auch die Wertminderung von Firmenwerten hat sich erheblich vergrößert: Verbuchte Delivery Hero im Vorjahreszeitraum noch 82,3 Millionen Euro, so sind es in diesem Jahr schon 270,6 Millionen Euro.

Andere Zahlen hingegen sind positiver: Der Bruttowarenwert stieg auf 20 Milliarden Euro. Dieser Wert beschreibt den Umsatz, der auf der Plattform umgesetzt wurde. Das ist aber nicht nur der eigenen Umsatz, sondern auch die der Partner. Der Umsatzerlös von Delivery Hero stieg ebenfalls: um weit die Hälfte auf 4,2 Milliarden Euro.

Aktie sackt ab

Für die Anleger scheint derzeit aber nur die jetzige Profitabilität zu gelten – und die sieht nicht so gut aus. Der Kurs fiel in den ersten Stunden des Handels um 3,39 Prozent auf 46,23 Euro. Damit ist Delivery Hero Vorletzter im MDax, nur Uniper performt schlechter.

Im Vergleich zum Allzeithoch von 147,05 Euro, das im Januar 2021 erreicht wurde, hat die Aktie bis heute 68,5 Prozent verloren.

Analysten bleiben positiv

Die meisten Analysten sehen jedoch positiv in die Zukunft. So stufte die kanadische Bank RBC die Aktien auf „Outperform“ ein und erhöhten das Kursziel auf 75 Euro. Die Verluste bei Quick Commerce („Schnelllieferungen“) seien geringer als erwartet ausgefallen. Im Gegensatz zur klassischen Essenslieferung werde bei der Schnelllieferung keine fertigen Gerichte ausgeliefert, sondern Waren aller Art. Laut der RBC werde Delivery Hero nächstes Jahr die Gewinnzone erreichen.

Bernstein Research sieht das ähnlich: Der Weg zur Profitabilität gehe über den Quick Commerce und weniger über Essenslieferungen. Auch für Delivery Hero ist dieser Bereich ein interessanter Wachstumsmarkt.

Delivery-Hero-Aktie bleibt riskant

Die Aktie des Essenszulieferers bleibt riskant. Erstens befindet sich Delivery Hero noch in der Wachstumsphase und ist nicht konsolidiert, was besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu Problemen führen kann. Positiv ist auf jeden Fall, dass Delivery Hero weiter wachsen will und dafür auch Geld in die Hand nimmt.

Allerdings: Die Gefahr der Rezession und der Inflation schwebt weiterhin den Köpfen der Menschen. In solchen schwierigen Zeiten sparen Verbraucher am ehesten bei der Essenslieferung und schauen auf Schnäppchen. Das kann zu Lasten von Delivery Hero gehen.

Da Delivery Hero seit seinem Börsengang 2015 noch nie Gewinn erzielt hat, können sie nur auf Investoren zurückgreifen, um Geld in die Hand zu nehmen. Anleger müssen sich diesem Risiko bewusst sein, wenn sie Delivery-Hero-Aktien ins Depot holen.

(mit Material von dpa-AFX)