IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Water Ways Technologies erwirbt profitablen chilenischen Anbieter intelligenter Bewässerungssysteme mit einem Umsatzvolumen von knapp 8 Mio. US-Dollar

Das Direktorium von Water Ways Technologies hat eine endgültige Vereinbarung für den Erwerb von 51 Prozent der Aktien von Hidrotop beschlossen. Durch die Akquisition des chilenischen Spezialisten für Bewässerungsprojekte will Water Ways sein Geschäft am südamerikanischen Markt forcieren.

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Akquisition, sagt Ronnie Jaegermann, Direktor bei Water Ways Technologies. Die Übernahme der Aktienmehrheit bei Hidrotop sei ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und ein wichtiger Schritt, die Position von Water Ways als einem führenden Anbieter von smarter Bewässerungs- und Landwirtschaftstechnologie zu stärken. Durch den Abschluss der Übernahme, so Jaegermann, könne der Vertrieb sowohl auf dem chilenischen als auch auf dem südamerikanischen Markt ausgebaut werden. Mit der chilenischen Firma verbindet Water Ways bereits seit rund 15 Jahren eine vertrauensvolle Partnerschaft. Wir erwarten durch die Akquisition erhebliche Synergieeffekte und ein signifikantes Aufwärtspotenzial für Umsatz und Rentabilität, betont Jaegermann.

Hidrotop im Überblick

Hidrotop hat seinen Hauptsitz in Santiago de Chile. Die Schwerpunkte des Geschäfts liegen in Chile und Argentinien, wobei rund 90 Prozent der Umsätze durch die Projektierung von Bewässerungsanlagen erlöst werden. Seit der Firmengründung im Jahr 1997 hat Hidrotop Bewässerungsprojekte im Umfang von mehr als 30.000 Hektar installiert und im Heimatmarkt Chile einen Marktanteil 15 Prozent erreicht. CEO und bisheriger Mehrheitsaktionär von Hidrotop ist Patricio Bambach. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse auf dem südamerikanischen Bewässerungsmarkt und wird die Geschäfte der Tochtergesellschaft auch in Zukunft leiten. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 verzeichnete Hidrotop nach chilenischem GAAP prozentual zweistellige Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis. Die Umsatzerlöse legten um 26 Prozent auf umgerechnet 7,89 Millionen US-Dollar zu, das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg um 65 Prozent auf 748.000 US-Dollar. Die Ebitda-Marge erhöhte sich von 7,7 auf 10,0 Prozent.

Finale Vereinbarung unterzeichnet

Die Übernahme der 51-prozentigen Aktienmehrheit wurde bereits zu Beginn des Jahres von Water Ways Technologies angekündigt. Nach erfolgter Due Diligence-Prüfung wurde nun die finale Vereinbarung vom Direktorium von Water Ways Technologies unterzeichnet. Diese sieht vor, dass der Abschluss der Akquisition von der Erfüllung bestimmter üblicher aufschiebender Bedingungen abhängt, wie sie für Transaktionen dieser Art üblich sind, einschließlich der Genehmigung durch die kanadische Börse TSX Venture Exchange, an der Water Ways Technologies gelistet ist. Der Kaufpreis für das Mehrheitspaket beläuft sich auf 3,5 Millionen US-Dollar. Finanziert wird die Akquisition durch eine einmalige Barzahlung in Höhe von 2,0 Millionen US-Dollar sowie durch die Ausgabe neuer Stammaktien im Gegenwert von rund 1,5 Millionen US-Dollar.

Water Ways Technologies ist optimistisch

Direktor Jaegermann sieht Water Ways Technologies mit seinem Geschäftsmodell für die Zukunft gut gerüstet. Um die Ernährung der Menschheit sicherzustellen, müssen in Zukunft riesige Flächen, die heute noch mit Regen versorgt werden, künstlich bewässert werden, so Jaegermann. Er erwartet, dass die globale Nachfrage nach smarten landwirtschaftlichen Bewässerungssystemen deshalb in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird. Die Angebotspalette der Gesellschaft reicht von der Lieferung intelligenter Komponenten und Systemen bis hin zum kompletten Projektmanagement. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 erzielte das in Toronto ansässige Unternehmen einen Rekordumsatz von 20,3 Millionen kanadischen Dollar (plus 59 Prozent gegenüber 2020). Die Aktie der Gesellschaft ist an der Toronto Venture Exchange (TSVX) sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: CA9411881043) gelistet.

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

Land: Kanada

https://water-ways-technologies.com/

