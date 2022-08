Trading-Chance Schlumberger: Beeindruckendes Long-Signal

Werbung

Das US-Unternehmen Schlumberger ist einer der weltweit wichtigsten Anbieter von Technologielösungen rund ums Erdöl. Und da ist die Nachfrage groß. Dass die Aktie lange brauchte, um jetzt endlich ein bullisches Signal zu generieren, ist dabei gar nicht so schlecht, denn es zeigt, dass die Anleger hier vorsichtig vorgehen. Und an einer Mauer der Angst klettern die Kurse ja angeblich am sichersten höher. Eine Trading-Chance Long.

Von der Erschließung von Vorkommen über das „Drilling“ selbst bis hin zur Ölproduktion: Schlumberger liefert für alle drei Bereiche Ausrüstung und technologische Lösungen. Was derzeit kräftig nachgefragt wird. Zwar steht Erdgas derzeit im Fokus der Aufmerksamkeit. Aber da viele Unternehmen versuchen, ihre Energieversorgung dort, wo es geht, von Gas auf Öl umzustellen, steigt auch die Ölnachfrage … und mit ihr der Bedarf, neue Vorkommen zu erschließen bzw. die Förderung zu modernisieren. Das schlägt sich in den Bilanzdaten von Schlumberger nieder:

Die letzten Bilanzen waren hervorragend

2019 und 2020 waren äußerst üble Jahre für den Ölindustrie-Ausrüster. Der Ölpreis war tendenziell niedrig, die Förderung gedrosselt, dementsprechend endeten diese Jahre für Schlumberger mit Verlust. Aber 2021 wurde bereits wieder ein Gewinn eingefahren. Und 2022 ist man auf gutem Weg, an die Gewinne vor 2019 anzuknüpfen.

Schon der Gewinn des ersten Quartals lag mit 0,34 US-Dollar pro Aktie über den Prognosen, im zweiten Quartal jedoch wurde es richtig gut. Da standen 0,50 US-Dollar Gewinn pro Aktie zu Buche, die Analysten hatten gerade einmal 40 Cent geschätzt ... und im Vorjahresquartal waren es sogar nur 30 Cent gewesen. Auch der Umsatz zieht wieder deutlich an, Schlumberger ist also wieder bei der Musik. Was angesichts dieser besonderen Situation, in der Öl trotz der Befürchtung einer weltweiten Rezession teuer bleibt, weil die Nachfrage indirekt durch die europäische Gas-Problematik gestützt wird, auch nicht wundern kann. Doch Sie sehen es im Chart: Eine Super-Rallye zeigte die Aktie trotz dieser günstigen Rahmenbedingungen nicht. Zumindest noch nicht.

Solide Bodenbildung mit überzeugendem Abschluss

Auf die am 22. Juli vorgelegten, hervorragenden Ergebnisse des zweiten Quartals reagierte die Schlumberger-Aktie zwar mit einem Kurssprung. Der Kurs kam aber gerade von seinem Jahrestief und fuhr sich in der massiven Widerstandszone zwischen 36,67 und 38,12 US-Dollar fest. Es brauchte erst noch einen Rücksetzer, aus dem die jetzt wichtige Aufwärtstrendlinie entstand, um diese Zone dann am Dienstag mit Schwung zu überwinden und dieses bullische Signal durch Anschlusskäufe am Mittwoch zu bestätigen. Das könnte man als Schwäche der Bullen interpretieren, aber …

… man kann das auch positiv sehen: Hier bleiben die Akteure vorsichtig, bewegen sich sozusagen wie auf rohen Eiern, weil man sich bewusst ist, dass sich diese für den Mineralölindustrie-Ausrüster günstige Lage jederzeit ändern könnte. Eine solche Aussage könnte man derzeit jedoch für alle Branchen treffen, von den Versorgern über Pharmawerte hin zu Technologietiteln. Dass man hier mit der nötigen Vorsicht agiert, während die Akteure in anderen Branchen eher zu übertrieben starken Reaktionen in beide Richtungen neigen, macht die Schlumberger-Aktie auch für Marktteilnehmer zu einem interessanten Trade, die es gerne etwas weniger hektisch haben.

Dem Long-Signal mit einem Hebel von 3,15 folgen

Für diese Trading-Chance schlagen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 27,527 US-Dollar einen Hebel von 3,15 ausweist. Ein Stop Loss bei 35,70 US-Dollar in der Aktie, knapp unter der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (0,9960 USD) einem Kurs von ca. 0,81 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Schlumberger Long-Zertifikats lautet TT84NR.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 43,70 US-Dollar, 44,51 US-Dollar, 46,25 US-Dollar, 49,83 US-Dollar

Unterstützungen: 38,12 US-Dollar, 36,67 US-Dollar, 35,50 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Schlumberger-Aktie

Basiswert Schlumberger WKN TT84NR ISIN DE000TT84NR6 Basispreis 27,527 US-Dollar K.O.-Schwelle 27,527 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,15 Stop Loss Zertifikat 0,81 Euro

