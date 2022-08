Zeitung berichtet: Amazon will Electronic Arts kaufen – Wird heute Angebot abgeben – EA-Aktie steigt um 14 Prozent

Nach Presseberichten hat Amazon ein Kaufangebot für Electronic Arts unterbreitet. Daraufhin stiegt die Aktie des Spieleherstellers um 14 Prozent im vorbörslichen Handel.

Die Zeitung USA Today berichtet unter Verweis auf nicht genannten Quellen, dass Amazon am heutigen 26. August ein offizielles Kaufangebot unterbreiten wird. Mit der Übernahme von EA würde Amazon endlich den Fuß in die Türe des Gaming stellen, was sie schon seit Jahren anstreben. Ein genauer Preis für die Übernahme ist noch nicht bekannt. Einen Gewinner gibt es bereits: Die Aktie von Electronic Arts zog im vorbörslichen Handel um knapp 14 Prozent an.

Laut CNBC wird Amazon wohl kein Angebot unterbreiten.

Werbung

Allerdings schienen die Anleger den Gerüchten zu glauben. Es ist bekannt, dass Amazon immer schon ins Gaming-Geschäft einsteigen zu wollen. Demnach wäre ein Angebot wahrscheinlich.

Nach der Veröffentlichung des Artikels von CNBC sank die Aktie von Electronic Arts wieder. Zwischenzeitlich ist die EA-Aktie nur noch mit knapp über 5 Prozent im Plus. Ob an Gerüchten etwas dran ist, werden wir im Laufe des Tages erfahren.

Weitere Infos folgen in Kürze.