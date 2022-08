Chartanalyse Dax: Abwärtsgap zum Wochenstart

Widerstand:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Freitag lautete wie folgt: "Erst ein Stundenschluss oberhalb von 13.350 Punkten verbessert die Chancen der Käuferseite wieder entscheidend, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken in den Bereich 12.950 bis 13.075 Punkte. Um 14:30 Uhr stehen Inflationsdaten aus den USA auf dem Kalender und um 16 Uhr spricht Fed-Chef Powell in Wyoming. Entsprechend könnte bereits am Nachmittag eine Entscheidung fallen."

Die "Entscheidung" fiel dann tatsächlich bereits am Freitagnachmittag und zwar genau so wie erwartet: Der Index rauschte ausgehend vom Tageshoch mehr als 300 Punkte in den Keller und fiel in den genannten Zielbereich auf der Unterseite, dieser wurde sogar noch leicht unterboten.

Ausblick:

Heute Vormittag wurde der Index dann direkt noch eine Etage tiefer durchgereicht - der Dax fiel zeitweise unter die Marke von 12.800 Punkten zurück. Im ultra-kurzfristigen Zeitfenster ist tendenziell eine technische Korrektur zurück in den Bereich 12.870 bis 12.950 Punkte denkbar. Mehr dürfte kurzfristig nicht drin sein für die Käufer, lediglich ein Anstieg zurück über 13.080/90 Punkten bringt die Bullen wieder nachhaltig zurück ins Spiel, bis dahin bleiben Erholungen tendenziell erneute Verkaufsgelegenheiten.