SAP - Stürzt die Aktie ab?

Die SAP - Aktie markierte am 03. September 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 143,32 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Im Februar 2022 durchbrach sie ihren langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2002. Im Juli 2022 näherte sich der Wert der Unterstützung bei 82,19 EUR an.

Nach einer Erholung auf 94,47 EUR musste der Wert zuletzt die kompletten Erholungsgewinne wieder abgeben. Heute fällt die Aktie auf ihr Jahrestief und damit wieder fast auf die Unterstützung bei 82,19 EUR zurück.

Große Verkaufswelle droht

Die Unterstützung bei 82,19 EUR ist von entscheidender Bedeutung für die SAP-Aktie. Kommt es zu einem stabilen Bruch dieser Marke, würde eine große Verkaufswelle in Richtung 47,13 EUR drohen.

Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich mit einem Ausbruch über 94,47 EUR. In diesem Fall könnte eine Erholung in Richtung 114,50 EUR starten. Aber damit wäre auf längerfristige Sicht auch noch nicht viel gewonnen. Denn diese Rally wäre nur ein großes Pullback an den gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend.

Fazit: Die SAP-Aktie steht kurz vor einem großen Verkaufssignal.

