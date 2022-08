SMI - Einstiegschance an der Unterstützung

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 10.888,63 Pkt (SIX)

Der Abwärtstrend des SMI geht mittlerweile in den achten Monat, denn noch ist nicht gewiss, ob die Ende Juni bei 10.349 Punkten begonnene Erholung auch in den kommenden Wochen fortbesteht und damit an diesem Tief ein neuer Aufwärtstrend begonnen hat. Was man aber sagen kann ist, dass der Anstieg für den Verlauf des Index sehr wichtig war, da nicht nur ein Einbruch auf 10.237 Punkte verhindert wurde.

Es gelang mit diesem Anstieg an die Hürde bei 11.270 Punkten, sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Die anschließende Korrektur führte wie erwartet an die Unterstützung bei 10.871 Punkten. Diese sollte jetzt verteidigt und so zum Ausgangspunkt für einen weiteren Angriff auf die 11.270-Punkte-Marke werden. Das erste prozyklische Signal wäre dabei ein Anstieg über 11.019 Punkte. Gelingt später auch der Anstieg über die 11.270-Punkte-Hürde, wäre ein Kaufsignal mit einem Ziel bei 11.630 Punkten aktiv.

Sollte der SMI dagegen unter 10.871 Punkte per Schlusskurs fallen, dürfte die Korrekturphase zunächst eine Etage tiefer bis 10.755 und darunter 10.644 Punkte führen. An dieser Stelle könnte die Erholung dann in eine zweite Runde gehen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)