Baidu: Umsatz und Gewinn sinkt - Aktie steigt

Der chinesische Technologiekonzern Baidu kam gestern nach Börsenschluss mit seinen Quartalszahlen. Diese wurden gut aufgenommen- der Titel liegt vorbörslich heute knapp 3 Prozent im Plus.

Umsatz- und Gewinnrückgang

Im zweiten Quartal verzeichnete Baidu einen Umsatzrückgang um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, das operative Ergebnis sank um 2 Prozent auf 508 Mio. USD.

Die operative Marge im Bereich Baidu Core belief sich auf 14 Prozent und konnte um 3 Prozent gesteigert werden im vergleich zum Vorjahr. Das Nettoergebnis lag bei 527 Mio. USD, der Free Cash-Flow bei 823 Mio. USD.

Widerstand um 155 USD

Die Aktie scheiterte am vergangenen Freitag erneut am Horizontalwiderstand um 155 USD. An dieser technischen Hürde war der Titel (an der Nasdaq) bereits im vergangenen Juni und im Juli mehrfach gescheitert.

Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 155 USD würde ein prozyklisches Kaufsignal mit erstem Kursziel um 175 USD generieren, bis dahin kann ein erneuter Rücksetzer nicht ausgeschlossen werden.