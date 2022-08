dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.08.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Airbus-Finanzchef wechselt zum Software-Konzern SAP

TOULOUSE/WALLDORF - Das Personalkarussell im Dax dreht sich weiter. Während der Softwarekonzern SAP einen Nachfolger für seinen scheidenden Finanzchef gefunden hat, muss der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus nun genau diese Position neu besetzen. Denn: Dominik Asam werde das Unternehmen Anfang März nächsten Jahres verlassen und in der gleichen Rolle zu SAP wechseln, teilte Airbus am Mittwochmorgen in Toulouse mit. Laut SAP wird der Manager am 7. März starten. Die Airbus-Aktie verlor über ein Prozent, während SAP-Papiere gut ein halbes Prozent zulegten.

ROUNDUP 2/Wende im Ita-Übernahmepoker: Rom entscheidet sich gegen Lufthansa

ROM - Überraschung im Übernahmepoker für die Fluggesellschaft Ita Airways und Niederlage für die Lufthansa : Nach monatelangem Warten hat das italienische Finanzministerium einen US-Fonds und nicht den deutschen Konzern und dessen Partner, die Reederei MSC, für exklusive Verkaufsverhandlungen ausgewählt. Der Finanzinvestor Certares, der mit den Lufthansa-Rivalen Delta und Air France-KLM zusammenarbeitet, hatte ebenfalls ein Angebot eingereicht. Bis zuletzt galt die MSC-Lufthansa-Offerte als Favorit.

Urabstimmung beendet: Auch Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings streikbereit

FRANKFURT - Nach der Muttergesellschaft Lufthansa sind auch die Piloten der größten Tochter Eurowings zu Streiks bereit. In einer am Mittwoch beendeten Urabstimmung votierten 97,9 Prozent für einen Arbeitskampf, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilte. Die Wahlbeteiligung habe bei knapp 90 Prozent gelegen, sagte ein Sprecher. Ein unmittelbarer Termin für Streiks wurde nicht genannt. In der kommenden Woche sind noch Verhandlungen mit dem Arbeitgeber über den strittigen Manteltarifvertrag geplant.

Trotz Werbemarkt-Spannungen: Bertelsmann mit positiver Jahresprognose

GÜTERSLOH - Trotz eines angespannteren TV-Werbemarktes bleibt der Bertelsmann-Konzern bei einer positiven Jahresprognose und schraubt sie sogar in Teilen nach oben. Finanzvorstand Rolf Hellermann sagte am Mittwoch: "Wir rechnen für den Umsatz, auch aufgrund von Portfolioeffekten, nun mit einem deutlichen bis starken Anstieg. Unverändert erwartet wird ein operatives Ergebnis, das vor Investitionen in das Streaming-Geschäft der RTL Group auf Rekordniveau stabil ist." Im Frühjahr war noch der Ausblick eines moderaten Umsatzanstiegs gegeben worden.

BMW startet Produktion von Brennstoffzellen-Antrieb

MÜNCHEN - BMW läutet den Bau seines Wasserstoffautos ein. Vorstandschef Oliver Zipse will zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am Mittwoch in Garching die Produktion des Brennstoffzellen-Systems für den BMW iX5 Hydrogen starten. Mit der Kleinserie will der Autobauer Erfahrung sammeln und sich so die Möglichkeit offenhalten, in Asien solche Autos bald auch in höheren Stückzahlen zu verkaufen: "Wir denken bereits über eine mögliche nächste Generation nach", hatte Zipse bei Vorlage der Halbjahresbilanz Anfang August gesagt.

ROUNDUP/Brennstoffzelle statt Batterie?: Der lange Weg zum Wasserstoffauto

MÜNCHEN - Mercedes-Benz und Audi setzen für die Zukunft ganz auf das Batterieauto - andere Hersteller investieren daneben auch in das Wasserstoffauto. Toyota und Hyundai etwa sind dabei schon weit, nun bringt BMW mit dem iX5 Hydrogen eine Kleinserie auf die Straße. Experten sehen die Technologie jedoch skeptisch - zu energieintensiv sei sie, zu teuer, zudem fehle die passende Infrastruktur. Doch die Brennstoffzelle hat auch ihre Vorteile im Vergleich zur Batterie.

Weitere Meldungen -Österreich hilft Wien Energie mit Zwei-Milliarden-Kredit aus der Not -Ford-Betriebsrat: Zukunftskonzept für Saarlouis bis Ende März 2023 -Zehntausende Beschäftigte von britischer Post und Telekom im Streik -IFA: Elektronikbranche trifft sich in Berlin -Verband: Maschinenbauer kommen nur schwer an neue Energieverträge -Morey fehlt BVB wieder lange - Terzic: 'Tut uns unfassbar weh' -Chemieunfall in Mannheim - Container wird am Mittwoch geöffnet -Grünen-Fraktionschefin: Rasch über 9-Euro-Anschlusslösung entscheiden -Tschechische VW-Tochter Skoda präsentiert neuen Markenauftritt -In Westfalen-Lippe beginnt Einführung des E-Rezepts -Habeck sieht garantierten Gaspreis für Grundbedarf skeptisch -Abwässer in alte Grube: Hessen sagt vorläufig Nein zu K+S-Projekt -Ampel hat 2022 bisher Rüstungsexporte für rund 5 Milliarden erlaubt -EU erreicht Gasspeicherziel zwei Monate im Voraus -Höhere Zinsen und Inflation führen zu gemischter Bilanz bei NordLB

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis