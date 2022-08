Trading-Chance EUR/CAD: Aufwertung des Kanadischen Dollar voraus

Werbung

Zuletzt werteten nahezu alle großen und bedeutenden Währungen gegenüber dem US-Dollar ab. Es eröffnet sich nun eine Trading-Chance einer Währung, die Rohstoffe importieren muss gegen eine Währung, die Rohstoffe exportiert: EUR/CAD

Zuletzt war Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kanada gereist, um mit Präsident Trudeau die Handelsbeziehungen zu vertiefen. Die Nachfrage nach kanadischen Rohstoffen geht tendenziell rauf, was das GDP stützt und die Währung attraktiver macht. Im Euroraum hingegen sind die Probleme und Unsicherheiten groß, da wir primär (speziell Energierohstoffe) importieren müssen. Unsere Trading-Chance setzt entsprechend auf eine relative Outperformance des Kanadischen Dollar gegenüber dem Euro.

Saisonalität positiv bis Oktober

Die typische Saisonalität zeigt für den Kanadischen Dollar bis in die zweite Oktoberhälfte aufwärts. Da Währungen sehr starke und stabile saisonale Effekte aufweisen ergibt sich hier aktuell eine kurzfristige Chance Long auf CAD und Short Euro.

Saisonaler Chart des CAD · Quelle: www.spreadcharts.com

Aktive Trader können nun EUR/CAD Short handeln

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Unlimited Turbo Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat eine Basis und einen Knockout bei 1,4584 CAD. Der Hebel liegt bei 8,85. Als Stop-Loss bietet sich im EUR/CAD für diesen Trade die Marke von 1,35 EUR/CAD an. Die WKN dieses Hebelzertifikates auf EUR/CAD lautet PH57MW .

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 1,32 EUR/CAD

Unterstützungen: 1,29 EUR/CAD

Unlimited Turbo Short auf EUR/CAD

Basiswert EUR/CAD WKN PH57MW ISIN DE000PH57MW7 Basispreis 1,4584 K.O.-Schwelle 1,4584 Laufzeit Open End Typ Unlimited Turbo Emittent BNP Paribas Hebel 8,85 Stop-Loss Zertifikat

