3 Fragen an Bernecker: Lohnt sich Wasserstoff? - Soll man beim Dax die Chance ergreifen? - Gehört Gold ins Depot?

Plug Power wandelte sich vom Pennystock zum Outperformer, BMW produziert ab heute Wasserstoffautos und Kanada soll grünen Wasserstoff liefern: Sollten Anleger auf Wasserstoff setzen?

Plug Power ist der größte Spezialist für Wasserstofftechnik in den USA, damit dem größten Markt für diese Technologie. Anderen wie NEL in Europa gehört die Zukunft in der E-Mobility, im Wasserstoff und der Batterietechnik. Auf die Durchsetzung dieser Technik kommt es an. Sämtliche Investitionen dafür sind teuer. Die Rentabilität ist deshalb schwer einzuordnen. Wichtigster Grundsatz ist deshalb: Wer setzt sich als Erster nachhaltig durch? Plug Power gehört zweifellos dazu. Hier spielt man mit, wenn auch in kleineren Quoten.

Der Dax ist seit November um mehr als 20 Prozent gesunken. Sollten Anleger die Chance nutzen und nachkaufen?

Der DAX hat 20 Prozent verloren, insbesondere aufgrund des Ukraine-Konfliktes. Im DAX sind alle Aktien quotengerecht gewichtet. Alle einzelnen Aktien verloren in dieser Zeit zwischen 25 bis 50 Prozent und darin liegt die entscheidende Grundlage.

Ich nenne sie die Comebackwette Nr. 2, denn die Comebackwette Nr. 1 hat es vorgemacht. Vom April 2020 bis Ende letzten Jahres legte der DAX fast 50 Prozent zu und die einst größten Verlierer über 200 Prozent, z. B. Mercedes-Benz (vorher Daimler).

Übertragen auf die aktuelle Lage: Bis zu den alten Ausgangskursen der letzten 12 Monate errechnet sich ein Erholungspotenzial in den Größenordnungen zwischen 40 Prozent bis 85 Prozent. Dann wären noch keine neuen Rekordkurse erreicht, sondern nur diejenigen, die vor 12 Monaten als normal galten. Jeder kann sich im DAX und MDAX umfangreich bedienen.

Sollten Anleger jetzt in Gold investieren, um sich vor der Inflation abzusichern?

Gold ist weiterhin keine Alternative. Die berühmten 5 Prozent Goldanteil gelten üblicherweise als Maßstab. Warum? In der globalen Welt, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, bietet Gold keine Alternative für Sicherheit.

Werbung

Es gibt keinen Wertmaßstab dafür, bestenfalls einen: Laut Berechnungen des World Gold Council in London beträgt der Goldbestand auf der Welt knapp 200.000 Tonnen. Mehr gibt es nicht.

Weitere 25.000 Tonnen gelten als noch abbaufähig zu angemessenen Kosten. Der Wertanteil des Goldes in Relation zu den Alternativen Anleihen und Aktien betrug früher ungefähr 10 bis 12 Prozent. Er liegt jetzt bei weniger als 5 Prozent. Kann Gold jemals zur alten Gewichtung zurückfinden? Das ist ein Glaubensgrundsatz, mehr nicht.