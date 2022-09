DAX: Kritischer Chart!

Der Deutsche Aktienindex DAX unterschritt im gestrigen Handelsverlauf einen seit Anfang Juli bestehenden Abwärtstrend und beendete auch darunter seinen regulären Xetra-Handel. Damit nimmt die Wahrscheinlichkeit auf einen sehr baldigen Test der Jahrestiefs bei 12.319 Punkten sprunghaft zu.

Erst an den Tiefständen aus März und Juli dieses Jahres wird sich der weitere Werdegang des heimischen Leitbarometers entscheiden müssen, im Worst-Case-Szenario werden weitere Verluste in Richtung 12.400 und darunter glatt 12.000 Punkte generiert. Dies wäre angesichts der zahlreichen Probleme auch nicht verwunderlich.

Vielversprechende Kaufsignale können dagegen für das Barometer erst oberhalb von 13.200 Punkten abgeleitet werden, in diesem Fall könnte ein Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 13.143 Punkten gelingen. Aber erst oberhalb von 14.000 Punkten dürfte der DAX in ruhigeres Fahrwasser zurückkehren. Aufgrund der zahlreichen Unsicherheiten an den Märkten wird dieses Szenario vorläufig allerdings nicht favorisiert.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zur Geldbasis per August vorgelegt, in wenigen Minuten stehen Deutschlands Handelsbilanzsaldo und die Exportrate aus Juli (saisonbereinigt) auf der Agenda. Frankreichs Staatshaushalt per Juli folgt um 8:45 Uhr, bevor es ab 9:00 Uhr mit Spaniens Arbeitslosenzahlen aus August weitergeht. Um 11:00 Uhr werden europaweite Erzeugerpreise aus Juli vorgestellt, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit neu geschaffenen Stellen ex Agrar sowie der Arbeitslosenquote und den durchschnittlichen Stundenlöhnen aus August dazu.