Mercedes-Benz: Chance auf Trendwende

Die allgemeine Eintrübung der Konjunktur zeigt sich nun auch in der Autobranche, wie aus dem jüngsten Bericht des ifo-Instituts aus München hervorgeht. Allerdings widersetzen sich Automobilhersteller vor allem durch höhere Preise und die Ausdünnung günstiger Modelle dem Abschwung und versuchen die Verluste hierdurch zu kompensieren. Bestes Beispiel war der Verkauf von teureren Fahrzeugen im letzten Quartal ausgelöst durch die Chipkrise.

Ein Blick auf den Kursverlauf von beispielshalber Mercedes-Benz spiegelt das nicht unbedingt wider, allerdings lässt sich im Bereich einer sehr wichtigen Unterstützung um 55,75 Euro eine temporäre Stabilisierung erkennen, woraus noch eine zweite Kaufwelle entspringen könnte und dadurch auf Sicht der nächsten Tage und Wochen gewisse Handelsansätze bietet.

Autopreise ziehen deutlich an

Wie positiv sich die steigenden Preise in der Automobilbranche letztlich in der Bilanz niederschlagen, muss erst noch abgewartet werden. Aus technischer Sicht ergibt sich für die Mercedes-Benz-Aktie bei einem nachhaltigen Kurssprung über den EMA 50 bei derzeit 57,94 Euro und den darüber liegenden Abwärtstrend durchaus die Chance auf einen Test der Augusthochs bei 61,66 Euro. Geht man von einer klassischen 1-2-3-Erholung aus, könnte das Papier von Mercedes-Benz sogar darüber in den Bereich von 68,00 Euro vordringen. Unterhalb der Verlaufstiefs aus Ende August von 54,28 Euro würden allerdings empfindliche Rücksetzer zurück in den Bereich der Jahrestiefs bei 50,19 Euro drohen. Auch auf ein solches Szenario sollte man vor dem Hintergrund der schwachen Entwicklung der Aktienmärkte vorbereitet sein.