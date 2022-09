CAC 40 Index: Jetzt oder nie!

Der französische Leitindex CAC 40 versucht sich zu Beginn dieser Handelswoche im Bereich von 6.000 Punkten zu stabilisieren, dies ist eine Grundvoraussetzung, um weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren und den vorausgegangenen Abwärtstrend endlich hinter sich zu lassen.

Sollte das Barometer nämlich unter dieser Kursmarke abtauchen, kämen rasch Abschläge auf 5.936 und womöglich noch die Verlaufstiefs aus Anfang Juli bei 5.786 Punkten ins Spiel. Dies würde allerdings einen Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend forcieren, womit der jüngste Kursanstieg aus August als Fehlsignal interpretiert werden müsste.

Gelingt demnach die Stabilisierung um 6.000 Punkten, könnten schon bald wieder Gewinne an 6.125 Zähler und darüber an den EMA 50 bei aktuell 6.194 Punkten erfolgen. Im besten Fall geht es darüber an 6.400 Punkte weiter rauf.

Ein eindeutige bärisches Szenario auf Sicht der nächsten Monate würde sich unterhalb von 5.750 Punkten ergeben, in diesem Fall müsste die etwas größere Unterstützung um 5.154 Punkten aus Sommer 2020 zum Einsatz kommen.