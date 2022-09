ABOUT YOU - Bald mit neuen Allzeittiefs?

ABOUT YOU HOLDING SE - WKN: A3CNK4 - ISIN: DE000A3CNK42 - Kurs: 6,560 € (XETRA)

Die Sommerrally wird seit rund vier Wochen wieder stark abverkauft. Dabei hatte sich die Aktie zuletzt am Support bei 6,62 - 6,73 EUR gefangen, wo auch die Tiefs aus dem Juli liegen. In dieser Woche wird das Papier jedoch unter diesen Support gedrückt, womit auch eine bärische SKS aktiviert wird. Diese Formation verheißt in der Regel nichts Gutes.

Kaum noch Unterstützung

Der Chart hält auf dem Weg zum Allzeittief bei 5,73 EUR kaum noch brauchbare Unterstützungen parat. Ein Rückfall dorthin wäre jetzt das Idealszenario. Wird das Tief früher oder später nachhaltig unterschritten, drohen weiter fallende Notierungen bis etwa 5 EUR und langfristig im sehr bärischen Szenario sogar rund 3 EUR.

Ein signifikanter Anstieg über 7,10 EUR würde die Bären zunächst ausbremsen, jedoch noch keine Kaufsignale auslösen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 8 EUR hellt sich die charttechnische Situation leicht auf. Dann könnte sogar eine größere Kurserholung in Richtung 10,39 - 11,30 EUR gestartet werden.

Fazit: Die charttechnische Situation trübt sich mit der Schwäche in dieser Woche wieder stark ein. Zeigen sich die Käufer jetzt nicht schnell wieder, könnte ein Test des Allzeittiefs in Kürze bevorstehen.

ABOUT YOU Holding AG

