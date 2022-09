Maxon One Herbst-Update bringt erweiterte Simulationen, allgemeine Verbesserungen und optimierte Workflows

Verbesserte Soft Bodies und Symmetrie für Cinema 4D, neue Capsules, polygonales Modellieren in Forger und ein verbesserter Workflow sind die Highlights im September

Maxon, Entwickler professioneller Softwarelösungen für Cutter, Filmemacher, Motion Designer und Visual Effects Artists, hat heute eine Reihe von Updates für die Produktlinien des Unternehmens angekündigt. Mit dem großen Herbst-2022-Update erhält Maxon One eine breite Palette neuer Funktionen und Verbesserungen. Cinema 4D 2023 führt einige der meist gewünschten Features ein und bietet unter anderem dramatische Fortschritte bei der Simulation, Modellierung mit Symmetrie, verbessertes Asset Management und native OCIO-Unterstützung. Das Redshift-Team setzt sein rasantes Entwicklungstempo fort und fügt Gestapelte Materialien hinzu. Forger unterstützt jetzt mit der polygonalen Modeling-Engine von Cinema 4D völlig neue professionelle Workflows. Red Giant hat Texteffekte für Universe, neue Sprites für Trapcode und Leistungsupdates für VFX hinzugefügt. Moves by Maxon bekommt ein neues Erscheinungsbild. Und Maxon erweitert seine Capsules-Initiative mit neuen Assets für Cinema 4D.

Cinema 4D

Cinema 4D 2023 führt neue Features ein, darunter symmetrisches Modeling sowie Verbesserungen am Unified Simulation System. Zu den Highlights gehören:

Soft Bodies sind ab sofort ein Teil des Unified Simulation Systems von Cinema 4D. Darüber hinaus bietet das Unified Simulation System auch neue Optionen für Stickiness und das Zumischen von Animationen.

Vertex-Maps und Vertex-Farben-Tags, die von Feldern gesteuert werden, funktionieren jetzt bei den meisten Generatoren, so dass Artists prozedurale Elemente verwenden können, wenn sie auffällige Effekte erstellen.

Das Modellieren mit Symmetrie ermöglicht gespiegelte Änderungen am Modell. Du kannst die Symmetrie über das Welt-Grid, die Objektachse, eine benutzerdefinierte Arbeitsebene oder sogar die Topologie des Modells definieren.

OpenColorIO ermöglicht es Artists, die Vorteile des filmischen ACEScg-Farbraums und einer einheitlichen Farbpipeline in allen Maxon-Tools voll auszuschöpfen. Die Redshift OCIO-Unterstützung lässt sich nahtlos in die Einstellungen von Cinema 4D integrieren.

Überwachte Ordner im Asset-Browser ermöglichen die Speicherung von Assets an einem beliebigen Ort im Dateisystem.

Mit der verbesserten GoZ-Bridge können Artists ihre Modelle ganz einfach zwischen C4D und ZBrush übertragen, sodass es einfacher denn je ist, Skulpturen fotorealistisch zu rendern.

Redshift

Rounded Corners für Redshift CPU (bisher nur Redshift GPU).

Der Random-Walk-Modus sorgt für bessere Details, Farben und genaueres Subsurface Scattering. Ideal für Haut, Wachs und Jade.

In den letzten Monaten wurden wichtige Entwicklungen zur Verbesserung der Volumentechnologie vorgenommen. Dazu zählen neue Steuerelemente für Blackbody Shading, um realistisch aussehende Feuer- und Rauch-VDBs mit temperaturabhängigen Emissionsfarben zu erzeugen. Volumetrischen Anisotropie wurde eingeführt, um zu steuern, wie Volumen auf die Richtung des einfallenden Lichts reagieren.

Gestapelte Materialien für Aufkleber und Labels, Materialüberblendung und Textur-Remapping.

Forger

Forger enthält jetzt die leistungsstarke und bewährte Polygon-Modeling-Engine von Cinema 4D, so dass Artists in Forger komplexe Hard-Surface-Modelle erstellen können.

Polygon-Modeling-Tools zum Extrudieren von Punkten, Kanten oder Polygonen, zum Abschrägen von Kanten, zum Erstellen von Einsätzen auf Flächen und zum Überbrücken von Teilen eines Modells und mehr - direkt in Forger.

Der nahtlose Übergang zwischen diesen neuen Modellierungswerkzeugen und den organischen und intuitiven 3D-Sculpting-Werkzeugen, für die Forger bekannt ist, macht es zu einem leistungsstarken Werkzeug für jeden 3D-Artist.

Der On-Screen-3D-Gizmo bietet nützliche Aktionen wie das Bewegen entlang einer Achse, Rotieren, Skalieren und Transformieren.

Artists können ihre Arbeit jetzt mit der neuen Sharing-Funktion zwischen Forger und Cinema 4D austauschen.

Red Giant

Die neue Version von Red Giant enthält Updates für fast jedes Tool und über 100 neue Presets für Generatoren und glänzende Texteffekte.

Trapcode

Trapcode bietet über 75 neue animierte Sprites für 2D-Formen und Bursts.

Die Ladezeit für den Particular Designer wurde deutlich verbessert.

Magic Bullet

Magic Bullet 2023 fügt die kürzlich veröffentlichten Tools Halation und Diffusion zu Looks in Cinema 4D hinzu.

Verbesserter Looks-Workflow in Cinema 4D im OCIO Modus.

Deutliche Verbesserungen der Looks-Integration in der Unreal Engine 5.

Denoiser ist jetzt für Final Cut Pro verfügbar und mit Apple M1 Systemen kompatibel.

VFX

Red Giant VFX 2023 bietet verbesserte Performance und Stabilität.

Fehlerbehebungen für Supercomp, Primatte, Real Lens Flares und mehr.

Universe

Universe 2023 bietet zusätzliche Unterstützung für Alpha-Ebenen in Avid Media Composer. Erstelle Texteffekte, Bewegungsmasken und mehr.

Universe 2023 enthält über 100 neuen Presets für Generatoren.

Moves by Maxon

Das neueste Update für Moves by Maxon macht es noch einfacher, Gesichts- und Körperbewegungen zu erfassen - und erstrahlt in einem brandneuen Look.

Updates für Capturing-Workflows und verbesserte Stabilität.

Erfasse Objekte, lege die Arbeit beiseite und setze das Capturing zu einem späteren Zeitpunkt wieder fort.

Erfasste Gesichts- und Körpertexturen können in der App überprüft werden.

Neuer Look für Moves: Die App erstrahlt jetzt in den Maxon-Farben Rot und Schwarz.

Maxon Capsules

Im Rahmen der kontinuierlichen Bestrebungen von Maxon, den Abonnenten von Maxon One einen zusätzlichen Mehrwert durch hochwertige Assets zu bieten, hat das Unternehmen eine Reihe von acht Couchtischen für den Cinema 4D Asset Browser veröffentlicht.

Alle Couchtische aus der klassischen Cinema 4D Asset-Bibliothek wurden für die Verwendung mit Redshift optimiert und neu texturiert.

Maxon One- und Cinema 4D-Abonnenten erhalten Zugang zu diesen kostenlosen Assets zur Verwendung in ihren Projekten.

