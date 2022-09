OTS: ELISE GmbH / Twitter- und Slack-Investor setzt auf Bremer Startup: ...

Twitter- und Slack-Investor setzt auf Bremer Startup: Connected Engineering Pionier ELISE sammelt 14,5 Millionen Euro ein (FOTO) Bremen (ots) - Ziel der Finanzierung ist die Etablierung des Low Code Standards im Engineering, sowie die Ausweitung der Anwendungsgebiete auf weitere Ingenieursdomänen. Das Bremer Startup ELISE hat mit 14,5 Millionen Euro erfolgreich die Series A-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Gesamtsumme wird von Hauptinvestor Spark Capital gemeinsam mit den Investoren BMW i Ventures, Cherry Ventures, UVC Partners und Venture Stars bereitgestellt. Das 2018 gegründete Startup rund um die Gründer Dr. Moritz Maier, Sebastian Möller & Daniel Siegel überzeugte die Investorengruppe mit seiner offenen Connected Engineering Plattform zur vernetzten, digitalen und automatisierten Produktentwicklung. Mit einem Hintergrund in der bionischen Forschung und dem Angebot von Ingenieurdienstleistungen entwickelte das Gründerteam eine Lösung für ihre Projekte, um die Herausforderungen manueller und sich wiederholender Entwicklungsaufgaben zu überwinden. Schon bald verlangten die Kunden nicht mehr nur nach technischen Dienstleistungen, sondern auch nach Zugang zu der Softwarelösung. "Mit Hilfe der Series A-Finanzierung kommen wir unserem Ziel, der Low Code Standard im Engineering zu werden, ein deutliches Stück näher. Durch die einfache Bedienbarkeit unserer visuellen Programmiersprache können Ingenieure in kürzester Zeit Entwicklungsprozesse abbilden und automatisieren", erklärt Dr. Moritz Maier, Mitgründer und Geschäftsführer von ELISE. "Mit unserer offenen Plattform ermöglichen wir Ingenieuren, die agilen und effizienten Methoden der Softwareentwicklung auf die Hardwareentwicklung zu übertragen. Dies automatisiert manuelle und sich wiederholende Aufgaben und ermöglicht es Unternehmen, die wachsende Komplexität von Produktentwicklungen angesichts des zunehmenden Kosten- und Innovationsdruck zu bewältigen." "Dank ELISE gehört die Idee von Connected Engineering bei renommierten Unternehmen wie BMW, Mercedes-Benz Group oder Airbus bereits heute zum Alltag. Wenn Kunden von ELISE bis zu 90 Prozent Zeitersparnis in Entwicklungsprozessen erreichen, dann ist das viel mehr als ein Proof of Concept. Es ist die Zukunft des Ingenieurwesens, von der ELISE-Kunden bereits heute partizipieren können", so Alex Finkelstein, General Partner bei Spark Capital. Benjamin Erhart, Partner bei UVC Partners, unterstreicht die Bedeutung der Lösung: "ELISE hat die Art und Weise wie Produkte entwickelt werden bereits heute fundamental verändert. Wir hätten zu Beginn nicht gedacht, dass schnelle Iterationen, Nutzung von Erfahrungswissen und einfache Integration bestehender Tools einen so riesigen Impact auf die Produktentwicklung haben: Die Verbesserungen, die ELISE bei den ersten namhaften Kunden, sowohl in Bezug auf Entwicklungszeit als auch der Bauteilperformance erzielen konnten, sind unglaublich. Wir sind überzeugt, dass früher oder später die ELISE Plattform das go-to Tool für Ingenieure im Tagesgeschäft sein wird." Zu den Kunden von ELISE gehören unter anderem BMW Group, Brose Group, EDAG Engineering, Hyundai Motor Group, Toyota Gazoo Racing und MAN Truck & Bus. DOWNLOAD Illustrationen (https://www.elise.de/wp-content/uploads/2022/07/ELISE-Series-A-Material.zip) Über ELISE Das Produkt | ELISE steht für Connected Engineering und ist die erste offene Low-Code-Entwicklungsplattform, die den Produktentwicklungsprozess revolutioniert. Basierend auf Algorithmen können die Entwicklungsschritte von Produkten in einer universellen Arbeitsumgebung digital modelliert, ausgeführt und systematisch für neue Varianten oder Projekte wiederverwendet werden. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung des Produktwissens und beschleunigt die Entwicklung um ein Vielfaches. Anwendungsbereiche sind unter anderem die Automobilindustrie und die Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen | Entwickelt von Ingenieuren für Ingenieure: Die Gründer haben über 10 Jahre lang Ingenieursdienstleistungen am Alfred-Wegener-Institut erbracht und haben eine grafische Programmiersprache für die effizientere Gestaltung und Abwicklung Ihrer Projekte entworfen. http://www.elise.de Über Spark Capital Wir sind Spark Capital und investieren in Produkte, die wir lieben und deren Erfinder wir bewundern, u.a. Affirm, Carta, Cruise, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter und Wayfair. Wir wissen, dass es keine Playbooks oder Erfolgsrezepte gibt, und möchten Gründern helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Wir investieren in Unternehmen alle Branchen und Entwicklungsstufen und operieren von San Francisco, Boston und New York City aus. http://www.sparkcapital.com Über Cherry Ventures Cherry Ventures ist eine Early-Stage Venture Capital Firma, gegründet von ex-Unternehmern mit jahrelanger Erfahrung in der Skalierung von Startups wie Zalando und Spotify. Das Cherry Team investiert in die mutigsten Gründer Europas, in der Regel als erster institutioneller Investor, und unterstützt sie mit dedizierten internen Funktionen bei Themen von der Markteintrittsstrategie bis hin zur Unternehmensskalierung. Cherry Ventures hat bereits in über 90 Seed-Phasen Startups in ganz Europa investiert, darunter mittlerweile weltbekannte Unternehmen wie FlixBus, Auto1 Group, Flaschenpost, Infarm, Rows, Forto, SellerX, Juni und Flink. Mit ihrem Hauptsitz in Berlin und weiteren Offices in London und Stockholm, investiert Cherry Ventures in Startups aus ganz Europa. http://www.cherry.vc Über UVC Partners UVC Partners ist eine in München und Berlin ansässige early-stage Venture Capital Gesellschaft, die in europäische B2B-Startups innerhalb der Bereiche Enterprise Software, industrielle Technologien und Mobilität investiert. Der Fonds investiert in der Regel zwischen 0,5 Mio. und 10 Mio. EUR zu Beginn und bis zu 30 Mio. EUR insgesamt pro Unternehmen. Die Portfoliounternehmen profitieren von der umfangreichen Investitions- und Exit-Erfahrung des Managementteams sowie von der engen Zusammenarbeit mit UnternehmerTUM, Europas führendem Zentrum für Innovation und Unternehmensgründung. Mit über 300 Mitarbeitern und mehr als 100 Industriepartnern kann UnternehmerTUM auf eine langjährige Erfahrung im Aufbau junger Unternehmen zurückgreifen. Diese Kooperation ermöglicht es UVC Partners, Startups einen einzigartigen Zugang zu Talenten, Industriekunden und anderen Finanzpartnern zu bieten. http://www.uvcpartners.com Über BMW i Ventures BMW i Ventures ist ein im Silicon Valley ansässiger Venture-Capital-Fonds der BMW Group und gehört zu den relevanten Risikokapitalgebern im automobilen Umfeld. Seit 2011 unterstützt BMW i Ventures innovative und schnell skalierende Start-ups im automobilen Umfeld - mit finanzieller Beteiligung sowie mit dem starken Netzwerk und der Expertise der BMW Group. Im Fokus stehen Hardware sowie Software-Lösungen von Jungunternehmen aus der Transport-, Fertigungs- und Lieferkettenindustrie. Der Fonds investiert zudem in nachhaltige Lösungen wie Boston-Metal, Natural Fiber Welding oder BComp und war bereits an den Erfolgsgeschichten von über 60 Unternehmen beteiligt - darunter Chargepoint (IPO), Graphcore, Kinexon, Motorway, Proterra (IPO), Solid Power (IPO), Tekion, Turntide und Xometry (IPO)). Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Mountain View, Silicon Valley, zudem gibt es Büros in San Francisco und München. http://www.bmwiventures.com Über Venture Stars Venture Stars ist ein Venture Capital Fonds aus München mit Fokus auf Early-Stage-Investments in innovative, digitale B2C und B2B Geschäftsmodelle. Das Team von Venture Stars investiert typischerweise 0,5 - 2,0 Mio. Euro initial und bis zu 4 Mio. Euro pro Unternehmen. Die Venture Stars Partner sind selbst Serien-Start-Up-Unternehmer und arbeiten eng mit den Gründern der Portfolio Unternehmen zusammen. Die Zusammenarbeit mit Venture Stars geht i.d.R. über das Investment von Kapital hinaus und umfasst u.a. Knowhow, Netzwerk und die operative Unterstützung bei Themen wie Strategie, Organisationsentwicklung, Finanzierung und Exit. http://www.venture-stars.com Pressekontakt: ELISE GmbH Maël Roth Telefon: +49 1511 2666551 E-Mail: mailto:info@elise.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165065/5315013 OTS: ELISE GmbH