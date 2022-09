GAMESTOP - Cashburn sinkt, Kooperation mit FTX

Gamestop Corp. - WKN: A0HGDX - ISIN: US36467W1099 - Kurs: 24,040 $ (NYSE)

Nach einigen Aufregern wie Gratisaktien und Weggang des Finanzvorstands durften sich Aktionäre von Gamestop gestern nach Börsenschluss wieder auf das Wesentliche konzentrieren: die Geschäftsentwicklung. Hier gab es wenig Neues, Gamestop schreibt weiter Verluste und verbrennt Geld.

Im Detail sank der Umsatz im zweiten Quartal 2022 verglichen mit dem Vorjahresquartal von 1,183 auf 1,136 Mrd. USD. Der operative Verlust erhöhte sich deutlich von 58 auf 108 Mio. USD. Unterm Strich verbuchte Gamestop einen Nettoverlust von 109 Mio. USD nach -62 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Vergleicht man die Ergebnisse mit dem ersten Quartal 2022, so zeigt sich zumindest beim Ergebnis eine leichte Verbesserung. Im Vorquartal betrug der operative Verlust noch 154 Mio. USD. Vorrangig dürfte die Verbesserung auf der Kostenseite aber auf Mitarbeiterentlassungen zurückzuführen sein.

Gut 900 Mio. USD Nettocash

Beim Cashburn zeigte sich ebenfalls eine Verbesserung. Dieser ging von über 300 Mio. USD im Q1 auf gut 100 Mio. USD zurück. Zum Halbjahr verfügte Gamestop über liquide Mittel von rund 909 Mio. USD. Außerdem hat Gamestop nahezu keine Schulden. Das ist der große Unterschied zu anderen Meme-Aktien wie AMC Entertainment oder Bed Bath & Beyond, bei denen sich die Schulden türmen bzw. die mit einem Bein in der Insolvenz stehen.

Für den nachbörslichen Kurssprung von gut 10 % dürfte aber eine andere Meldung verantwortlich sein. Gamestop hat eine Kooperation mit der Kryptobörse FTX geschlossen. Teil der Zusammenarbeit wird sein, dass Gamestop in ausgewählten Stores Geschenkkarten von FTX verkaufen wird. Auch kann man über FTX NFTs handeln, womit sich Synergien mit Gamestops neu entwickelter NFT-Plattform ergeben könnten. FTXs Gründer Sam Bankman-Fried war in den vergangenen Monaten immer wieder in den Schlagzeilen, unter anderem durch eine Aufstockung beim Neobroker Robinhood.

Aus charttechnischer Sicht ist die Range der letzten Monate zwischen 19,40 und 49,85 USD bei der Gamestop-Aktie intakt.

Fazit: Operativ gibt es kaum Fortschritte bei Gamestop. Bilanziell steht das Unternehmen anders als andere Meme-Aktien aber solide da. Bei der aktuellen Burnrate sollte der Cashberg noch eine Weile ausreichen. Die strukturellen Probleme indes bleiben.

Jahr 2021 2022 2023e* Umsatz in Mrd. USD 5,09 6,02 6,46 Ergebnis je Aktie in USD -0,54 -1,14 -1,58 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,4 1,2 1,1 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Gamestop-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)