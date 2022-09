Trading-Chance SMA Solar: Gewinn mitnehmen, Position drehen

Werbung

Am 15. August hatten wir an dieser Stelle bei SMA Solar auf die Short-Seite gesetzt, eine schwache Halbjahresbilanz und das Erreichen einer wichtigen Charthürde hatten das nahegelegt. Doch jetzt hat die Aktie sauber „auskorrigiert“ und dreht wieder nach oben. Wir nehmen den Short-Gewinn mit und Switchen auf Long.

Es war eine Hoffnungsrallye immensen Ausmaßes. SMA Solar meldete für die ersten sechs Monate fallende Umsätze und auf Netto-Basis sogar einen Verlust. Die Trader setzten trotzdem auf Hausse, wetteten darauf, dass die die Probleme auslösenden Materialengpässe bald vorbei sein werden. Doch an der oberen Begrenzung des breiten Aufwärtstrendkanals setzten Abgaben ein, die den Kurs schnell und weit drückten. Gut für unseren Short-Trade, aber jetzt würden wir dort Kasse machen, denn:

Das „Prinzip Hoffnung“ ist hier durchaus sinnvoll

Grundsätzlich ist dieses „Prinzip Hoffnung“ beim Hersteller von Solar-Wechselrichtern ja durchaus richtig. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Nachfrage im Bereich Photovoltaik; das Problem ist ja nicht die Auftragslage, sondern der Mangel an Chips, der die Produktion ausbremst und die Kosten erhöht. Eine Rezession, die derzeit ihren Anfang nimmt, kann den Materialmangel relativ bald beheben … und die Photovoltaik wird in diesem besonderen Umfeld unsicherer Energieversorgung nicht so unter Druck geraten wie viele konsumnahe Branchen.

Das Problem war nur, dass die Trader es einfach übertrieben hatten und die Aktie deutlich zu heiß gelaufen war, so dass man unterstellen konnte, dass das Hoch selbst dann keinen günstigen Kaufkurs mehr darstellen würde, wenn SMA Solar aus diesen Materialengpässen herauskäme. Doch jetzt ist Zeit vergangen, die überkaufte Situation abgebaut und der Kurslevel deutlich niedriger:

Auf Höhe entscheidender Supportlinien gedreht: Ein gutes Zeichen

SMA Solar hatte zwar nicht unser Optimum der Korrektur erreicht, die wir in einem Test der unteren Begrenzung des breiten, Ende Februar etablierten Trendkanals gesehen hatten. Aber die Aktie stabilisierte sich im Bereich einer wichtigen Supportzone zwischen 48,48 und 49,92 Euro, bestehend aus einem markanten Zwischenhoch vom Herbst 2021 und dem Hoch des Monats Mai.

Quelle: marketmaker pp4

Aus dieser Zone heraus, die zwei Wochen lang getestet wurde und hielt, ist die SMA Solar-Aktie jetzt nach oben herausgelaufen, zugleich hat der im Vorfeld in die überverkaufte Zone abgetauchte Stochastik-Oszillator ein bullisches Signal generiert. Das wäre eine gute Gelegenheit, beim am 15.8. vorgestellten Short-Trade den Gewinn mitzunehmen (der am heutigen frühen Nachmittag bei 27 Prozent liegt) und mit einem relativ engen Stop Loss unterhalb der jetzt verteidigten Unterstützungszone auf die Long-Seite zu drehen:

Short-Gewinn kassieren und mit engem Stop Loss auf Long drehen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Mit einem Basispreis und Knockout-Level bei 34,886 Euro weist das Zertifikat aktuell einen Hebel von 2,8 aus. Den Stop Loss würden wir bewusst eng auf 47 Euro und damit knapp unter die gerade verteidigte Unterstützungszone 48,48/49,92 Euro legen, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,20 Euro. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats Long auf SMA Solar lautet UH8HPY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 61,00 Euro, 63,20 Euro

Unterstützungen: 49,92 Euro, 48,48 Euro, 44,30 Euro, 41,16 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf SMA Solar

Basiswert SMA Solar WKN UH8HPY ISIN DE000UH8HPY2 Basispreis 34,886 Euro K.O.-Schwelle 34,886 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 2,8 Stop Loss Zertifikat 1,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.