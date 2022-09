Aktionäre von Marriott Vacations Worldwide erhalten Dividende

Der amerikanische Anbieter von Ferienimmobilien Marriott Vacations Worldwide Corp. (ISIN: US57164Y1073, NYSE: VAC) wird am 6. Oktober 2022 eine Quartalsdividende von 62 US-Cents je Aktie ausbezahlen (Record date ist der 22. September 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,48 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 145,83 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,70 Prozent (Stand: 9. September 2022). Im Februar 2022 wurde die Dividende um 15 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Marriott Vacations Worldwide wurde im Jahr 2011 von Marriott International abgespalten und separat an der Börse notiert. Die Marriott Vacations Worldwide Corporation mit Sitz in Orlando, Florida, ist ein Anbieter von Ferienimmobilien und verfügt über ein Portfolio von rund 120 Resorts. Zu den Marken zählen Marriott Vacation Club, The Ritz-Carlton Destination Club oder auch Grand Residences by Marriott. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 wurde ein Umsatz von 1,16 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 979 Mio. US-Dollar), wie am 8. August 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Ertrag von 136 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 6 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 13,70 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 5,73 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. September 2022).

Redaktion MyDividends.de