DGAP-News: DIC Asset AG mit Doppel-Gold bei diesjährigem EPRA Award

DIC Asset AG mit Doppel-Gold bei diesjährigem EPRA Award

Geschäftsbericht wiederholt mit Gold ausgezeichnet: Transparenz und Klarheit in der Kommunikation

Erstmals Gold-Niveau erreicht für Nachhaltigkeitsbericht: Klare Nachhaltigkeitsziele kommuniziert

Frankfurt am Main, 12. September 2022. Die DIC Asset AG („DIC“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen erhält vom europäischen Branchenverband der börsennotierten Immobilienunternehmen EPRA (European Public Real Estate Association) für ihre aktuelle Finanz- und ESG-Berichterstattung im Jahr 2021 jeweils einen Gold Award. Das ist die höchste erreichbare Kategorie.

„Transparenz ist für uns ganz entscheidend. Wir agieren in einer Branche, in der es vor allem um das Vertrauen unserer Mieter und Investoren geht. Und genau so liegt uns auch am Vertrauen des Kapitalmarkts. Dass wir hier für unsere Klarheit in der Kommunikation gleich doppelt ausgezeichnet werden, freut uns sehr“, kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC. „Besonders in Bezug auf unsere ESG-Strategie haben wir klare und überprüfbare Ziele kommuniziert und wollen hier in der Branche Best in Class sein.“

Im aktuellen mit Gold ausgezeichneten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht DIC, dass das Unternehmen die CO 2 -Emissionen bei Immobilien im Eigenbestand bis 2030 um 40% pro Quadratmeter reduzieren wird. Gleichzeitig hat DIC in den vergangenen Jahren die Green-Finance-Aktivitäten intensiviert und setzt einen klaren Fokus auf den Ausbau von Green Buildings im eigenen Portfolio durch Ankäufe und einen Manage-to-ESG-Ansatz in der Bestandsentwicklung. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit will das Unternehmen als Vorreiter in der Branche entschieden weitergehen.

