ZSCALER - Massiver Kurssprung nach Zahlen

Zscaler Inc. - WKN: A2JF28 - ISIN: US98980G1022 - Kurs: 188,000 $ (Nasdaq)

Zscaler gab am Donnerstag nach Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal bekannt. Die Zahlen fielen über den Erwartungen aus. Die Börse reagierte am Freitag mit einem Kurssprung von 21,88 %.

Die Aktie markierte am 19. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 376,11 USD. Danach startete eine starke Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 18. Mai 2022 auf ein Tief bei 125,12 USD. Seit diesem Tief befindet sie sich in einer Erholung. Dabei scheiterte der Wert am 11. August am Widerstand bei 186,00 USD.

Nach einem Tief bei 142,11 USD kam es im Vorfeld der Zahlen bereits zu leichten Käufen. Am Freitag riss die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 154,55 USD und 173,09 USD. Damit übersprang sie ihren Abwärtstrend seit 01. Dezember 2021. Zudem kletterte der Wert minimal über den Widerstand bei 186,00 USD. Die Aktie notiert aber noch unter dem log. 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 190,70 USD und unter dem EMA 200 bei 194,93 USD.

Zahlen als Auslöser für eine Rally?

Mit dem Kurssprung vom Freitag notiert die Aktie des Cybersecurityunternehmens in einem wichtigen Widerstandsbereich zwischen 186,00 USD und 194,93 USD. Erst mit einem Ausbruch darüber ergäbe sich ein Signal zu Fortsetzung und wohl auch zur Beschleunigung der Erholung seit Mai 2022. Kommt es zu einem solchen Ausbruch, dann wäre eine Rally gen 247,41 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch möglich.

Scheitert die Aktie allerdings an diesem Widerstandsbereich, dann wäre zumindest mit einem Gapclose, also einem Rückfall auf 154,55 USD zu rechnen.

Fazit: Die Zscaler-Aktie steht nach dem Kurssprung vom Freitag vor wichtigen Hürden. Ein Ausbruch darüber würde weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

