Inflation friert Wall Street ein | Dow Jones vorbörslich -600 Punkte.

Die freundliche Stimmung wurde mit den Verbraucherpreisen ausradiert. Die Verbraucherpreise sind im August stärker gestiegen als befürchtet. Die Gesamtrate ist im Vergleich zum Vormonat um 0,1% gestiegen. Erwartet wurde ein Rückgang von 0,1%. Im Vorjahresvergleich lag die Steigerung bei 8,3% vs. den erwarteten 8,1%. Lebensmittelpreise sind um 0,8% gestiegen und damit überraschend stark. Mieten sind um ebenfalls robuste 0,7% gestiegen. Wichtig ist in diesem Fall vor allem die Kernrate, die mit 0,6% doppelt so stark gestiegen sind wie erwartet. Die FED wird am 21. September den Leitzins um 75 Basispunkte anheben, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Im November sollte eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte anstehen.



00:00 - Intro

00:25 - Reaktion auf die Verbraucherpreise

04:26 - Schlechte Stimmung bei Fondsmanagern

05:44 - Niedrige Risikobereitschaft

08:49 - Morgan Stanley: Gewinnschätzungen zu hoch

10:25 - Zahlen von Oracle

13:33 - Twitter im Fokus

14:48 - Peloton | Uber

16:05 - Barclays Conference geht weiter

16:43 - AT&T zu Apple

18:40 - Analystenkommentare



