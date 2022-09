Trading-Chance RWE: Short nachsetzen!

Werbung

Die Trader sind bei RWE hin und hergerissen. Wird der Versorger von den hohen Gaspreisen profitieren? Wird der Strompreis-Deckel diesen Vorteil ausbremsen? Oder wird es sogar ein wieder fallender Gaspreis sein, der den Bullen in die Parade fährt? Das Chartbild bietet jetzt eine Gelegenheit, auf der Short-Seite nachzusetzen, denn die Aktie hat das Jahreshoch erneut nicht nehmen können.

Die Gemengelage ist nicht nur kompliziert, sie ist auch noch eine Gleichung mit problematisch vielen Unbekannten. Dementsprechend ist die normalerweise eher ruhige RWE-Aktie mittlerweile in eine hochspannende Achterbahnfahrt übergegangen. Und gerade jetzt sieht es so aus, als würde die Achterbahn eine Talfahrt angehen. Was passiert da gerade?

Diese Sache mit dem Strompreis-Deckel

Die EU will eine Deckelung der Strompreise einführen, um „Zufallsgewinne“ abzuschöpfen und diese an die Verbraucher zurückzuführen. Das basiert auf folgendem Aspekt: Bislang orientiert sich der Strompreis am teuersten Bereich der Stromgewinnung, d.h. derzeit am Gaspreis. Wenn ein Energieversorger wie RWE nur einen recht geringen Anteil seines Stroms aus Gas zieht und dieses auch noch anders als z.B. Uniper bislang nicht aus Russland bezog, man also sichere Lieferkanäle hat, bedeutet das immense Gewinne, weil man den Strom viel teurer verkaufen kann, als man dafür aufwenden muss. Das will die EU stoppen. Das führte dazu, dass die RWE-Aktie kurz nach unserer letzten Vorstellung einer Trading-Chance Short auf die Aktie (26.8.) massiv unter Druck geriet. Doch dann ging es weiter:

Es wurde kolportiert, dass die EU eine viel höhere Strompreisobergrenze plant als bislang gedacht. Viele Versorger hatten da mit 50 Euro pro Megawattstunde gerechnet, doch Gerüchte meldeten Anfang September, es ginge vielmehr um 200 Euro pro Megawattstunde … was hieße: Die Gewinne von RWE würden kaum nennenswert kleiner ausfallen als vorher gedacht. Doch da bleibt ja noch der Gaspreis als derzeitiger Orientierungspunkt für die Preise. Und Gas ist jetzt gerade nach unten unterwegs. Gestern vermutete Goldman Sachs, dass sich der Gaspreis in Europa schon im ersten Quartal 2023 vom gestrigen Level von ca. 190 Euro pro Megawattstunde halbieren werde. Auch das drückt die Gewinnerwartungen von RWE … und führte dazu, dass die Aktie ihr bärisches Gesamtbild jetzt bestätigte:

Schon wieder abgedreht: Der nächste Abwärtsimpuls hat begonnen

Der RWE-Kurs wurde genau auf Höhe des bisherigen Jahreshochs scharf abgewiesen, das im Mai bei 43,97 Euro markiert wurde. Das alleine wäre schon grundsätzlich bärisch. Aber es ist ja schon das zweite Mal, dass die Aktie dort scheitert, denn die Meldungen über die geplante Strompreis-Obergrenze hatte den Kurs ja Ende August schon einmal genau dort nach unten geschickt.

Quelle: marketmaker pp4

Mit dem Rückenwind einer negativen Divergenz des RSI-Indikators (im Chart unten mit eingeblendet), der zuletzt sukzessiv niedrigere Zwischenhochs ausgebildet hatte, ist RWE jetzt sogar schon unter das Februar-Hoch (41,83 Euro) gerutscht. Eine gute Gelegenheit, mit einem relativ eng über dieses jetzt dreifache Hoch platzierbaren Stop Loss bestehende Short-Trades aufzustocken oder neu auf der Short-Seite einzusteigen.

Das ist eine Gelegenheit, Short nachzusetzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten J.P. Morgan vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 52,965 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,55. Den Stop Loss würden wir bei 44,80 Euro, knapp über dem Jahreshoch der Aktie, platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,81 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf RWE lautet JA3GAS.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 41,83 Euro, 43,97 Euro, 46,90 Euro

Unterstützungen: 38,47 Euro, 37,00 Euro, 34,40 Euro, 32,52 Euro

