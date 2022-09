Wasserstoff-Firma ITM Power: Nur Umsatz im Plus - Aktie verliert 20 Prozent

Der britische Hersteller von integrierten Wasserstoff-Energieanlagen, ITM Power, hat zwar den Umsatz gesteigert, alle anderen Zahlen liegen aber deutlich im MInus. Der Umsatz stieg von 4,3 auf 5,6 Mio. GBP, allerdings sank das EBITDA, also der operative Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, auf ein Minus von 39,8 Mio. GBP. Das Resultat der Anleger ist eindeutig: Die ITM-Power-Aktie liegt mit mehr als 20 Prozent im Minus.

Die Zahlen fordern nun ein Opfer: CEO Graham Cooley wird den Chefsessel nach 13 Jahren räumen.Er bleibt dem Unternehmen aber erhalten und soll eine leitende strategische Rolle übernehmen. Solange noch kein Nachfolger gefunden ist, wird Cooley vorübergehend die Geschäfte weiter ausüben.

Werbung

Anfang des Monats hat die Bank of America schon einen pessimistischen Analystenkommentar abgegeben und zum Verkauf der Papiere geraten. Als Grund führte sie eine geringe Nachfrage bei einem sehr hohen Wettbewerb an. ITM Power werde, so die Analyse weiter, bis 2028 erhebliche operative Verluste von bis zu 15 einfahren.,

Dies scheint sich nun zu bewahrheiten. Anleger sollten einen weiten Bogen um die Aktie machen.

Hier geht es zum Bericht von ITM Power.