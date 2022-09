ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der deutsche Telekommarkt sei günstig und biete Wachstumschancen für die operativen Gewinne (Ebitda) nahezu aller Anbieter, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Aktien der Deutschen Telekom blieben sein Favorit, das Unternehmen sei am optimistischsten und dürfte in der Zukunft mit positiven Überraschungen aufwarten./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 16:35 / GMT

Charts zu den Werten im Artikel Deutsche Telekom

UBS Group

Deutsche Telekom ADR

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 16:35 / GMT

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------