Chartanalyse Dax: Neuer Abwärtsimpuls gestartet

Widerstand: 13.200+13.319

Unterstützung: 13.050 + 13.000 +12.800 +12.600

Rückblick:

Die gestrige Skepsis ("Chartanalyse Dax: Die Luft wird zunehmend dünner") bezüglich des weiteren Aufwärtspotenzials im deutschen Leitindex war absolut berechtigt, nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten geriet der Index im Sog einer kollabierenden Wall Street am Nachmittag ebenfalls unter Verkaufsdruck, hielt sich aber vergleichsweise wacker. Heute Vormittag versuchen sich die Käufer an einer Stabilisierung, die Erholung ist aber eher schwach auf der Brust.

Ausblick:

Die gestern Nachmittag gestartete Verkaufslawine endete erst heute morgen im Bereich des horizontalen Unterstützungsbereichs um 13.050 Punkte, im Anschluss probieren sich die Bullen heute zunächst an einer Stabilisierung. Diese ist allerdings eher korrektiver Natur und sollte von einem erneuten Abwärtsschub in den Bereich 12.800 bis 12.960 Punkte abgelöst werden. Lediglich ein Stundenschluss oberhalb von 13.200 Punkten entspannt die prekäre Chartsituation für die Käufer wieder ein wenig, in dem Falle wäre eine Ausdehnung der aktuell laufenden Zwischenerholung Richtung 13.300/20 Punkte einzuplanen. Bis dahin dominieren allerdings ganz klar die Abwärtsrisiken. Um 14:30 Uhr stehen die US-Produzentenpreise an, sollten diese ebenfalls über den Erwartungen kommen dürfte den Bullen zügig die Luft ausgehen.